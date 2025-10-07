रायबरेली में दलित युवक की हत्या मामले पर राजनीति हुई तेज, कांग्रेस ने लगाए गंभीर आरोप

यूपी के रायबरेली में दलित युवक की चोरी के शक में पीट पीटकर की गई हत्या का मामला अब तूल पकड़ता जा रहा है. जिस युवक की हत्या की गई, उसने पिटाई खाते हुए कांग्रेस नेता राहुल गांधी का नाम लिया था और इस वजह से यह पूरा मामला राजनैतिक बन गया है.

जानकारी के मुताबिक जिस युवक की पीट-पीट कर हत्या की गई है, उसका नाम हरिओम है और जिन लोगों ने उसे पीटा उन्होंने केवल शक के आधार पर ही युवक की इतनी बेरहमी से पिटाई की कि युवक ने दम तोड़ दिया. 38 साल का हरिओम 1 अक्टूबर को फतेहपुर में अपने घर से निकला था. उसका गंतव्य रायबरेली था जहां उसकी पत्नी अपने मायके में 11 साल की बेटी के साथ रहती है. हरिओम अपनी उसी बेटी से मिलने आ रहा था लेकिन रास्ते में लोगों ने उसे चोर समझकर रोक लिया.

हरिओम फतेहपुर में अपने घर से सुबह निकला. वो डिप्रेशन का मरीज़ था. घर से बिना बताये निकलने के बाद वो दिनभर कहां रहा ये किसी को नहीं पता. देर शाम क़रीब 9 बजे रायबरेली के ऊंचाहार के दांडेपर इलाके में कुछ लोगों ने उसे चोर समझकर रोक लिया.

हरिओम की पत्नी क़रीब दस साल से अपने मायके में रहती है. तलाक नहीं हुआ ऐसे में 11 साल की बेटी अनन्या से मिलने कभी कभी हरिओम रायबरेली जाया करता था. अब उसकी मौत के बाद एक तरफ पत्नी न्याय मांग रही हैं तो वहीं दूसरी तरफ हरिओम के घरवाले भी सरकार से न्याय की मांग कर रहे हैं.

यूपी में बीते डेढ़ दो महीनों से कुछ ड्रोन चोर की अफवाह चल रही है. दर्जनों निर्दोष लोगों को भीड़ ने पीट पीटकर अधमरा तक कर दिया. ये घटना उसी रायबरेली की है, जहां से राहुल गांधी सांसद हैं और उसी उत्तर प्रदेश की है जहां से योगी आदित्यनाथ सीएम हैं. इस मामले से यूं तो सीधे तौर पर ना राहुल गांधी का कोई लेना देना है और ना सीएम योगी का लेकिन इसी आवाज़ की वजह से कांग्रेस ने बीजेपी पर हमला बोल दिया है.

कांग्रेस ने इस मामले में बीजेपी के खिलाफ एक बड़ा अभियान छेड़ दिया है. एक तरफ कांग्रेस का प्रतिनिधिमंडल मृतक के फतेहपुर स्थित घर पहुंचा तो वहीं देशभर में एनएसयूआई ने भी इस मामले में प्रदर्शन किया. इस मामले में रायबरेली पुलिस ने अब तक पांच आरोपियों को गिरफ्तार किया है. वहीं एक दरोगा समेत कुल पांच पुलिसकर्मी अब तक सस्पेंड किए जा चुके हैं.

फिलहाल इस मामले में एक तरफ राजनीति है तो दूसरी तरफ ड्रोन चोरी की अफवाह जिसने गांव में रहने वालों की नींद उड़ा रखी है. वहीं दूसरी तरफ ना जाने कितने लोग डर और शक की बिनाह पर पीटे और मारे जाएंगे.