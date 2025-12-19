महिला ने भूल से होटल के गलत कमरे का दरवाजा खटखटाया, अंदर खींच 3 लोगों ने किया गैंगरेप

महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजीनगर के रेलवे स्टेशन इलाके में स्थित एक होटल में गुरुवार रात एक महिला के साथ गैंगरेप का मामला सामने आया है. इस मामले में पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है. पुलिस के अनुसार, पीड़ित महिला (30), जो एक निजी अस्पताल में काम करती है, अपने परिचित से पैसे लेने होटल गई थी.

दोस्त से पैसे लेने गई थी महिला

महिला अपने एक दोस्त से पैसे लेने के लिए रेलवे स्टेशन इलाके के एक होटल में गई थी. महिला का दोस्त कमरा नंबर 105 में रुका था. दोस्त के कमरे से बाहर निकलकर जब महिला वापस लौट रही थी, तो उसने भूल से दूसरे फ्लोर पर पहुंचकर गलती से कमरा नंबर 205 का दरवाजा खटखटा दिया. अंदर तीन युवक शराब पी रहे थे. महिला को देखते ही उन्होंने उसे जबरन कमरे के अंदर खींच लिया.

बीयर पिलाई, रातभर किया गैंगरेप

आरोपियों ने महिला को जबरदस्ती बीयर पिलाई और रातभर उसके साथ गैंगरेप किया. तड़के 3 से 4 बजे के बीच किसी तरह मौका पाकर महिला उनके चंगुल से छूटी और चिल्लाते हुए बाहर निकली. पीड़िता तुरंत वेदांतनगर पुलिस स्टेशन पहुंची और शिकायत दर्ज कराई. मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज खंगाले और महज 3 घंटे के भीतर तीनों आरोपियों को धर दबोचा. पुलिस ने घनश्याम भाऊलाल राठौड़, ऋषिकेश तुलसीराम चव्हाण और किरण लक्ष्मण राठौड़ को गिरफ्तार कर लिया है.