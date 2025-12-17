कलयुगी बेटे की घिनौनी करतूत! 10 लाख के लिए बुजुर्ग मां को जीते जी ही 'मार' डाला, फिर ऐसे खुली पोल

महाराष्ट्र के बुलढाणा से रिश्तों को शर्मशार करने वाली एक घटना सामने आई है. यहां एक शख्स ने अपनी 75 वर्षीय बुजुर्ग मां के जिंदा रहते ही उनका डेथ सर्टिफिकेट बनवाया और इसके बाद मां के बैंक खाते से 10 लाख रुपये लेकर फरार हो गया. बैंक खाते से पैसे निकालने की सूचना जब बुजुर्ग महिला को मिली तो खुद नगर परिषद पहुंची. उन्होंने वहां जाकर इसकी शिकायत की. महिला ने नगर परिषद पहुंचते ही जब अपने मृत्यु प्रमाण पत्र की बात की तो उन्हें बताया कि उनके नाम पर मृत्यु प्रमाण पत्र बनाने के लिए आवेदन दिया गया है.

इसके बाद नगर परिषद की तरफ से उन्हें उनका मृत्यु प्रमाण पत्र भी दे दिया गया. हैरान करने वाली बात ये है कि नगर परिषद की तऱफ से मृत्य प्रमाण पत्र बनाने या उसे जारी करते समय किसी ने इस बात की जांच तक भी नहीं की कि जिनके नाम पर मृत्यु प्रमाण पत्र बनाने का आवेदन आया है क्या वो सही में मर चुकी हैं या नहीं. नगर परिषद की तरफ से बताया गया है कि ये आवेदन बुजुर्ग महिला के बेटे की तरफ से मिला था.

आरोपी बेटे की पहचान प्रेमसिंह राजपूत में की है. प्रेमसिंह ने नगर परिषद में फ़र्ज़ी शपथ पत्र दिया कि उसकी मां कौशल्याबाई की मृत्यु 5 अक्टूबर 2023 को हो गई है. फर्जी डेथ सर्टिफिकेट के आधार पर बेटे ने मां के बैंक खाते में जमा 10 लाख रुपये की फिक्स्ड डिपॉजिट निकाल ली.जब बुजुर्ग मां को इस धोखे का पता चला,तो वह खुद नगर परिषद पहुंचीं और अपने ही नाम से दिए गए मृत्यु प्रमाण पत्र के आवेदन की बात की.

नगर परिषद ने जीवित रहते ही थमा दिया मृत्यु प्रमाण पत्र!

आपको बता दें कि इस मामले में पीड़ित महिला ने पहले भी पुलिस में शिकायत की थी, लेकिन तब कोई कार्रवाई नहीं हुई. अब जब मामला मीडिया में उछला और नगर परिषद की किरकिरी हुई. तब जाकर मुख्याधिकारी सूरज जाधव की शिकायत पर जलगांव जामोद पुलिस ने प्रेमसिंह राजपूत के खिलाफ जालसाजी और धोखाधड़ी की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है.