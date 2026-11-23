बेंगलुरु के वरिष्ठ वकील रवींद्रनाथ कामथ ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है कि कूर्ग में उनके कॉफी बागानों पर किसी ने जहरीले केमिकल छिड़क दिए हैं. उन्होंने आरोप लगाया कि कोडागु के विराजपेट तालुक के कोट्टोली गांव में 32 एकड़ के कॉफी बागान पर जानबूझकर जहरीले केमिकल का छिड़काव किया गया, जिससे फसलों और पेड़ों को काफी नुकसान पहुंचा है.

शिकायत में उनके पूर्व एस्टेट मैनेजर चप्पुदीरा मोनाप्पा उर्फ ​​'टागु' पर इस घटना की साजिश रचने का आरोप लगाया गया है. इसमें मैनेजर सुब्रमणि और अन्य लोगों के नाम भी शामिल हैं.

शिकायत के अनुसार, एस्टेट प्रबंधन का अनुबंध 25 जून, 2026 को खत्म कर दिया गया था. हालांकि, 11 से 13 नवंबर के बीच, आरोपियों ने कथित तौर पर बागान में घुसकर लगभग 12 मजदूरों की मदद से वहां केमिकल छिड़क दिए.

इस नुकसान का पता 15 नवंबर को चला, जब बागान का निरीक्षण किया गया. बताया गया है कि कॉफी के कई पौधे काले पड़ गए हैं, कॉफी की फलियां झड़ गई हैं और काली मिर्च की बेलों और पेड़ों को भी नुकसान पहुंचा है.

विराजपेट ग्रामीण पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धाराओं 329(3), 324(5) और 3(5) के तहत अपराध संख्या 125/2026 में FIR दर्ज की है. पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है. अभी इन आरोपों की पुष्टि होना बाकी है.

इसे भी पढ़ें: पीएम मोदी ने जिस GTA पर किया पोस्ट उसके बारे में जानिए सबकुछ, बेंगलुरु से भी कनेक्शन