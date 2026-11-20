एक 18 साल के युवक को कथित तौर पर उसकी मां के लिव-इन पार्टनर ने हथौड़े और चाकू से मारकर हत्या कर दी. इसके बाद आरोपी ने महिला को उनके किराए के बेंगलुरु अपार्टमेंट के एक कमरे में चार दिन तक बंद रखा. पुलिस ने बताया कि आरोपी ने महिला को भी मारने की कोशिश की.

यह भयानक घटना 16 नवंबर की रात को राघवेंद्र लेआउट, पद्मनाभनगर स्थित SRRK तुलसी अपार्टमेंट्स में हुई, जहां तीनों एक साथ रहते थे.

अक्सर झगड़ते रहते थे दोनों

मकान मालिक के मुताबिक, यह जोड़ा अक्टूबर 2024 से अपार्टमेंट में रह रहा था. अपनी शिकायत में मकान मालिक ने कहा कि पिछले छह महीनों से उन्हें पड़ोसियों से उनके बीच अक्सर होने वाले झगड़ों की शिकायतें मिल रही थीं.

16 नवंबर की रात को उन्हें फिर से उसी शिकायत के साथ एक कॉल आया - घर में घरेलू विवाद. हालांकि, एक घंटे बाद अपार्टमेंट परिसर के सुरक्षा गार्ड से बात करते हुए उन्हें बताया गया कि घर शांत हो गया है और कोई गड़बड़ी नहीं हो रही है.

चार दिन बाद, 19 नवंबर को मकान मालिक अपार्टमेंट में गया, लेकिन घंटी बजाने और कुछ देर खटखटाने के बाद भी कोई जवाब नहीं मिला. उन्होंने आसपास पूछा और एक पड़ोसी से महिला के एक दोस्त का नंबर लिया. उन्होंने दोस्त को फोन किया और दोनों ने पुलिस के पास जाने का फैसला किया.

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दरवाजा खोला तो...

पुलिस के साथ, उन्होंने एक ताला बनाने वाले को बुलाया और रात 11 बजे अपार्टमेंट का दरवाजा जबरन खोला तो एक भयानक दृश्य दिखा - फर्श और दीवारों पर खून के धब्बे. उन्होंने महिला सीमा दास को एक बंद कमरे के अंदर से चीखते हुए सुना.

बंद कमरे से निकलने के बाद, सीमा दास ने मकान मालिक और पुलिस को बताया कि उनके पार्टनर सुदीप ने उन पर और उनके बेटे सोहम दास पर चाकू और हथौड़े से हमला किया था. उन्हें बेटे का शव बाथरूम के अंदर मिला.

उन्होंने आरोप लगाया कि सुदीप ने 16 नवंबर को रात 9 बजे से 11 बजे के बीच दोनों पर हमला किया, उनके बेटे की हत्या कर दी और उनकी हत्या का प्रयास किया. बनशंकरी पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता (BNS), 2023 की धारा 103(1) (हत्या) और 109(1) (हत्या का प्रयास) के तहत मामला दर्ज किया है.