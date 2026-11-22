Harshit Rana angry reaction viral: एशिया कप राइजिंग स्टार्स में पाकिस्तान ए के खिलाफ मैच में हर्षित राणा ने बवाल मचा दिया है. खासकर पाक बल्लेबाजों के खिलाफ जिस आक्रामकता के साथ गेंदबाजी कर रहे हैं उसने मैच का रोमांच चरम पर पहुंचा दिया है. दरअसल, पाक पारी के दौरान जब शमील हुसैन बल्लेबाजी कर रहे थे तो राणा की पाक ओपनर से बहस हो गई. लेकिन इसके बाद आयुष बडोनी ने जब शमील हुसैन को हर्षित राणा के हाथों कैच कराया तो भारतीय गेंदबाज ने जिस तरह से पाक बल्लेबाज को पवेलियन जाने का इशारा किया उसने मैच के रोमांच को चरम पर पहुंचा दिया.

हर्षित ने आक्रामक अंदाज में पाक बल्लेबाज को बाहर जाने का इशारा किया. हर्षित के गुस्से को देखकर पाक बल्लेबाज चुपचाप अपना सिर झुकाकर पवेलियन की ओर जाते हुए नजर आया.

यही नहीं जब अगले ओवर में हर्षित राणा गेंदबाजी करने आए तो उन्होंने रोहेल नज़ीर को LBW आउट कर पवेलियन की राह दिखाई, आउट करने के बाद हर्षित ने एक बार फिर आक्रामक अंदाज में जश्न मनाया. पाक बल्लेबाजों के अंजर अब हर्षित राणा ने खौफ पैदा कर दिया है.

इससे पहले पाकिस्तान ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसल किया है. पाकिस्तान और भारत दोनों ही टीम ने अपने पिछले मैच की अंतिम एकादश में कोई बदलाव नहीं किया है, आजके मैच में सबकी नजर वैभव सूर्यवंशी और अभिषेक शर्मा पर है.

भारत ए की प्लेइंग 11:

वैभव सूर्यवंशी, अभिषेक शर्मा, आयुष बडोनी, तिलक वर्मा (कप्तान), कुमार कुशाग्र (विकेटकीपर), रिंकू सिंह, सूर्यांश शेडगे, शाहबाज अहमद, विप्रज निगम, हर्षित राणा और प्रिंस यादव

पाकिस्तान ए प्लेइंग 11:

शमीम हुसैन, माज़ सदाकत, रोहेल नज़ीर (विकेटकीपर), हसन नवाज़, अब्दुल समद (कप्तान), फरहान यूसुफ, साद मसूद, मोहम्मद इमरान रंधावा, अहमद दानियाल, सुफियान मोकिम, अली रजा

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