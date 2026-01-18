विज्ञापन
जमीन की भूख ने बनाया अंधा.. आंगन में सो रही 3 महीने की बच्ची को उतारा मौत के घाट, दर्दनाक है बिहार की ये कहानी

दोनों तरफ से ईंट पत्थर बरसाए जाने लगे तभी विकास कुमार की पत्नी के चलाएं ईट मासूम बच्ची को जा लगी. लेकिन तीन माह की अबोध बच्ची इस क्रूरता को सह नहीं सकी और उसकी मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई.

जमीन की भूख ने बनाया अंधा.. आंगन में सो रही 3 महीने की बच्ची को उतारा मौत के घाट, दर्दनाक है बिहार की ये कहानी
  • बिहार के अरवल जिले के कुतुबपुर गांव में जमीनी विवाद के कारण तीन माह की मासूम बच्ची की मौत हुई है.
  • विवाद में विकास कुमार ने अपने भाई नीतीश कुमार पर बांस-बल्ले से हमला किया, जिससे संघर्ष और बढ़ गया.
  • झगड़े के दौरान विकास कुमार की पत्नी द्वारा फेंकी गई ईट बच्ची को लगी, जिससे उसकी मौके पर ही मृत्यु हो गई.
बिहार के अरवल जिले से एक ऐसी रूह कंपा देने वाली घटना सामने आई है, जिसने न केवल इंसानियत को शर्मसार कर दिया, बल्कि रिश्तों की मर्यादा को भी तार-तार कर दिया है. कुर्था थाना क्षेत्र के कुतुबपुर गांव में जमीनी विवाद की ऐसी आग सुलगी कि वह एक तीन माह की मासूम बच्ची के खून से ही शांत हुई. आपसी रंजिश और पारिवारिक कलह के अंधेपन में दरिंदे इतने बेखौफ और बेरहम हो गए कि उन्हें पालने में सो रही उस नन्हीं सी जान पर भी तरस नहीं आया, जिसने अभी दुनिया को ठीक से देखा तक नहीं था. जिस उम्र में बच्ची की किलकारियों से घर गूंजना चाहिए था, वहां आज मातम का सन्नाटा पसरा हुआ है.

इस हृदयविदारक घटना ने पूरे गांव को झकझोर कर रख दिया है. मासूम की इस तरह हुई मौत से ग्रामीणों की आंखें नम हैं और लोगों में आरोपियों के खिलाफ भारी आक्रोश है. हर दिल से बस यही सवाल निकल रहा है कि आखिर जमीन के एक टुकड़े की कीमत एक मासूम की जिंदगी से बड़ी कैसे हो गई?

जानकारी के अनुसार मृत बच्ची के पिता नीतीश कुमार ने बताया कि उनका अपने बड़े भाई विकास कुमार से लंबे समय से जमीन को लेकर विवाद चल रहा था. विकास कुमार, जो लुधियाना में मजदूरी करता है, 13 जनवरी को गांव कुतुबपुर आया और गांव पहुंचते ही उसने विवाद को और भड़का दिया.

आरोप है कि विकास कुमार ने गुस्से में आकर नीतीश कुमार के घर की बिजली का तार उखाड़कर फेंक दिया. जब नीतीश कुमार बांस-बल्ले के सहारे दोबारा बिजली की व्यवस्था ठीक करने लगे, तभी विकास कुमार ने अचानक उन पर बांस-बल्ले से जानलेवा हमला कर दिया. इसी दौरान विवाद ने और भयावह रूप ले लिया. दोनों तरफ से ईंट पत्थर बरसाए जाने लगे तभी विकास कुमार की पत्नी के चलाएं ईट मासूम बच्ची को जा लगी. लेकिन तीन माह की अबोध बच्ची इस क्रूरता को सह नहीं सकी और उसकी मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई.

घटना के बाद आरोपी विकास कुमार ने स्वयं कुर्था थाना को सूचना दी. सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और घायल नीतीश कुमार को इलाज के लिए कुर्था सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया. वहीं, बच्ची के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया. पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए बच्ची की हत्या के आरोपी चाचा और चाची को गिरफ्तार कर लिया है. घटना को लेकर कुर्था थाना अध्यक्ष समीर कुमार का कहना है कि मामले की गहन जांच की जा रही है और दोषियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी.

विश्वनाथ प्रताप यादव की रिपोर्ट
 

