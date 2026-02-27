बिहार: कुएं में गिरा बकरी का बच्चा, रेस्क्यू के लिए गांव वालों ने कुछ ऐसा किया कि वीडियो हो गया वायरल

बिहार के मोतीहारी से एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है, जहां कुएं में गिरे बकरी के बच्चे को बचाने के लिए एक छोटे से बांधकर अंदर उतारा गया. हैरान करने वाली बात ये है कि जब बच्चे को बांधकर कुएं में उतारा गया तो बहुत से लोग वहां खड़े होकर इस नजारे को देख रहे थे.

घटना गुरुवार की बताई जा रही है. दरअसल, चंपारण जिले में एक बकरी का बच्चा सूखे कुएं में गिर गया, जिससे गांव वालों में डल फैल गया. फंसे हुए बकरी के बच्चे को बचाने के लिए एक छोटे लड़के के शरीर पर कपड़ा बांधा गया और उसे कुएं में उतारा गया. नीचे जाकर लड़के ने बकरी के बच्चे को उठा लिया और फिर दोनों को सुरक्षित बाहर खींच लिया गया.

#Watch | In Motihari, Bihar, villagers lowered a small child into a dry well to rescue a goat that had fallen in. The child, tied with ropes and cloth, safely retrieved the goat's kid and was pulled out unharmed.



यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, जिस पर मिली-जुली प्रतिक्रियाएं आईं. जहां कई लोगों ने बच्चे की बहादुरी की तारीफ की, वहीं दूसरों ने बकरी के बच्चे को बचाने के लिए उसकी सुरक्षा को हुए रिस्क पर सवाल उठाए.

पिछले महीने, नासिक के सिन्नर तालुका में एक किसान और एक तेंदुए की मौत हो गई, जब एक तेंदुए ने उस पर हमला कर दिया और दोनों कुएं में गिर गए.