कार में मिली सिर में गोली लगी हुई लाश, पुलिस जांच में प्रेमिका को लेकर हुआ बड़ा खुलासा

गोविंद जगन्नाथ बर्गे नाम के एक युवक की लाश उसकी कार में मिली. मृतक गोविंद बर्गे के सिर पर गोली लगी हुई थी और कार में एक पिस्तौल भी मिली.

महाराष्ट्र के सोलापुर-बार्शी से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है. यहां कार में एक शादीशुदा युवक की लाश मिली है. पुलिस ने इसे शुरुआत में इसे आत्महत्या बताया था,पर कुछ संदेह होने पर जब जांच की गई तो मृतक की प्रेमिका को ब्लैकमेल के आरोप में गिरफ्तार किया गया. 

आत्महत्या के साथ मर्डर के एंगल से शुरु की जांच

दरअसल मामला महाराष्ट्र के सोलापुर-बार्शी तहसील के सासुरे गांव का है. यहां 38 साल के गोविंद जगन्नाथ बर्गे नाम के एक युवक की लाश उसकी कार में मिली. मृतक गोविंद बर्गे के सिर पर गोली लगी हुई थी और कार में एक पिस्तौल भी मिली. पुलिस ने शुरुआत में इसे आत्महत्या बताया था, लेकिन कुछ संदेहास्पद जानकारियां मिलने के बाद हत्या के एंगल से भी जांच शुरू कर दी. 

लगातार हो रहे थे झगड़े

जांच में पता चला कि युवक पहले से शादी शुदा है, उसके दो बच्चे हैं, बावजूद इसके उसे पारगाव कला केंद्र की लावणी डांसर पूजा गायकवाड से प्यार हुआ था, उनके बीच प्रेम संबंध थे. जानकारी मिली की मृतक ने सोने के गहने और लगभग ढाई लाख रुपये का एक मोबाइल फोन खरीदकर अपनी प्रेमिका को दिया था. बीते चार-पांच दिनों से दोनों के बीच झगड़े हो रहे थे. इस विवाद को सुलझाने के लिए ही गोविंद सोमवार की रात अपनी कार से पूजा के घर पहुंचा था.

साले ने लगाया प्रेमिका पर हत्या का आरोप

मंगलवार की सुबह वैराग पुलिस को कार खड़ी होने की सूचना मिली थी, घटनास्थल पर पहुंचने पर, गोविंद कार में मृत पाया गया. इसी बीच गोविंद के साले लक्ष्मण जगन्नाथ चव्हाण ने वैराग पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है. शिकायत में आरोप लगाया गया है कि डांसर पूजा देवीदास गायकवाड़ ने बलात्कार का मामला दर्ज कराने की धमकी देकर, मृतक को बार-बार पैसों के लिए परेशान किया.

रिश्तेदारों का आरोप, आत्महत्या नहीं मर्डर है

साले की शिकायत पर मामला दर्ज कर लिया गया है और डांसर को खुदकुशी के लिए उकसाने के आरोप में गिरफ्तार किया गया. वहीं, मृतक के रिश्तेदारों का आरोप है कि ये आत्महत्या नहीं बल्कि हत्या का मामला है. 

