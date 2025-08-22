बिहार के बगहा में शराब तस्करी का अनोखा तरीका, सब्जी के बोरे में छिपा रखी थी बोतलें, पुलिस ने दो को दबोचा

बिहार के बगहा के रामनगर थाना क्षेत्र अंतर्गत फुलवरिया मोड़ पर गुरुवार दोपहर पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी कर 40 लीटर अवैध अंग्रेजी शराब जब्त की गई है. इस कार्रवाई में दो तस्करों को भई गिरफ्तार किया गया, जिनके पास से एक ग्लैमर मोटरसाइकिल भी बरामद की गई है. एसआई शैलेंद्र कुमार को गश्ती के दौरान सूचना मिली थी कि दो युवक शराब की तस्करी कर रहे हैं.

सब्जी के बोरे में छिपा रखी थी शराब

इसके बाद सूचना मिलते ही पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए दोनों की तलाशी ली. तलाशी के दौरान बोरे में सब्जी के नीचे छुपाकर रखी गई शराब मिली. गिरफ्तार तस्करों की पहचान शिकारपुर निवासी सोनू पटेल और रमौली गांव निवासी रमन कुमार के रूप में हुई है. थाना अध्यक्ष दीपक कुमार ने बताया कि गिरफ्तार किए गए तस्करों से पूछताछ की जा रही है ताकि तस्करी के पूरे नेटवर्क का खुलासा किया जा सके.

चुनाव नजदीक आते ही शराब की तस्करी पर नजर

दीपक कुमार ने बताया कि आगामी चुनाव को देखते हुए अवैध शराब पर विशेष निगरानी रखी जा रही है. इस मामले में उत्पाद अधिनियम के तहत केस दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जा रही है. थाना अध्यक्ष ने आमजन से अपील की है कि यदि कहीं अवैध शराब की गतिविधि की जानकारी मिले तो तुरंत पुलिस को सूचित करें, ताकि समाज से इस अपराध को समाप्त किया जा सके.

(बिंदेश्वर कुमार की रिपोर्ट)