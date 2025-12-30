विज्ञापन
अजब-गजब बिहार! झाड़ियों से लेकर कूरियर तक... 2025 में दारूबाजों का तिगड़म देख आप भी रह जाएंगे हैरान

शराब तस्कर पूर्ण शराबबंदी वाले बिहार में शराब पीने और पिलाने का कोई न कोई नायाब तरीका ढूढ ही निकालते हैं. साल 2025 में तस्करों ने शराब बिहार तक पहुंचाने ने ऐसे-ऐसे तरीके खोज निकाले, जो हैरान करने वाले हैं.

बिहार में शराब तस्करी का अनोखा तरीका.
  • बिहार में 2016 से पूर्ण शराबबंदी लागू है, लेकिन अवैध शराब तस्करी लगातार बढ़ती जा रही है और पकड़ी जा रही है.
  • 2025 में बिहार के विभिन्न जिलों से बड़ी मात्रा में विदेशी और देशी शराब कई तरीकों से जब्त की गई है.
  • शराब तस्कर पुष्पा फिल्म की शैली में ट्रैक्टर-ट्रॉली के तहखाने बनाकर अवैध शराब छिपाकर सप्लाई करते पाए गए.
पटना:

बिहार भी गजब है. यहां शराब पीने और पिलाने पर पूरी तरह से बैन लगा हुआ है. 1 अप्रैल 2016 को नीतीश सरकार ने राज्य में पूर्ण शराबबंदी लागू की थी. तब से अब तक ऐसा हुआ ही नहीं कि किसी ने शराब को हाथ न लगाया हो. आए दिन कहीं न कहीं से शराब पकड़ी जाती है. ऐसा लगने लगा है कि पूर्ण शराबबंदी तो जैसे नाम भर के लिए है. तस्करों के हौसले तो ऐसे बुलंद हैं, जैसे राज्य में दारू पीने की खुली छूट हो. सरकार की तमाम कोशिशों पर इन शातिर शराब तस्करों ने पानी फेरकर रख दिया है.

ये भी पढ़ें- बिहार में पकड़ में आया शराब तस्करी का 'नायाब' तरीका, शर्ट में रखकर दिल्ली ले भेजी गई शराब बरामद,देखें वीडियो

2025 में बिहार में कहां-कहां पकड़ी गई शराब?

अगर साल 2025 की बात करें तो अब तक पूरे साल में बिहार से शराब पकड़े जाने के अनगिनत मामला सामने आ चुके हैं. बिहार वाले न जाने कितने लीटर शराब अब तक गटक चुके होंगे, इसका भी कोई हिसाब-किताब मौजूद नहीं है. बस इतना जरूर पता है कि नीतीश कुमार के पूर्ण शराबबंदी वाले नियम की जमकर धज्जियां उड़ाई जा रही हैं.

'पुष्पा स्टाइल' शराब तस्करी का भंडाफोड़

बिहार के बगहा में नगर थाना पुलिस को गुप्त सूचना मिली कि कुछ तस्कर ' पुष्पा स्टाइल' में ट्रैक्टर-ट्रॉली के भीतर तहखाना बनाकर विदेशी शराब की सप्लाई कर रहे हैं. जब ट्रॉली की गहन तलाशी ली गई, तो जैसे ही ‘राज का दरवाज़ा' खुला, पुलिस भी दंग रह गई. ट्रॉली के भीतर बनाए गए तहखाने से 20 कार्टून विदेशी शराब बरामद की गई. यह वही तरीका था, जैसा फिल्मों में दिखाया जाता है, ऊपर खेती का सामान और नीचे गैरकानूनी कारोबार.

शर्ट के पार्सल में छिपाई 240 लीटर शराब

बिहार के मुजफ्फरपुर से 27 नवंबर को शराब कारोबारियों का हैरतअंगेज कारनामा देखने को मिला. शर्ट के पार्सल के भीतर से उत्पाद विभाग को विदेशी शराब की 240 बोतलें बरामद हुईं. ये शराब शर्ट के पार्सल में छिपाकर दिल्ली भेजी जा रही थी. हालांकि इस मामले में कोई भी तस्कर पुलिस के हत्थे नहीं चढ़ा.

ट्रक से 700 कार्टन शराब जब्त

रोहतास और कैमूर में 25 दिसंबर को क्रिसमस के मौके पर भी ऐसा ही कुछ देखने को मिला था. दोनों जगहों से शराब की बड़ी खेप बरामद हुई थी. एक्साइज विभाग ने कैमूर में एक कार के सीएनजी टैंक और एक ऑटो से अंग्रेजी और देसी शराब बरामद की थी. वहीं रोहतास में पुलिस ने एक ट्रक से 700 कार्टन शराब जब्त की थी. यह शराब कपड़े के गट्ठरों के बीच छिपा कर लाई जा रही थी.

झाड़ियों में मिली बियर, लोगों की बल्ले-बल्ले

बिहार के कटिहार में 14 दिसंबर को झाड़ियों में बियर की कैनें पड़ी हुई थीं. लोगों को अचानक पता चला कि बियर झाड़ियों में पड़ी है. उसका कोई मालिक ही नहीं. बस, फिर क्या था, जिसे जितना हाथ लगा, ले उड़ा. इसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था. इसके बाद पुलिस ने उन सभी लोगों को ढूंढना शुरू किया, जो बियर लूटकर ले गए थे.

 अलग-अलग ब्रांड की 387 पेटी शराब से भरा ट्रक जब्त

बिहार चुनाव के लिए यूपी के अलीगढ़ से भेजी जा रही शराब की बड़ी खेप अक्टूबर महीने में पकड़ी गई.  अलग-अलग ब्रांड की 387 पेटी शराब बरामद की गई थीं, जिसकी कीमत करीब 25 से 30 लाख रुपये बताई गई. यह अवैध शराब हरियाणा से बिहार भेजी जा रही थी. पुलिस ने वाहन चेकिंग के दौरान शराब से भरा ट्रक जब्त किया था. हालांकि ट्रक चालक मौके से फरार होने में कामयाब रहा था.

कूरियर बॉय के पास मिली 35 लीटर देशी शराब

कटिहार पुलिस ने एक कूरियर बॉय के बैग से 35 लीटर देशी शराब जब्त की थी. गुप्त सूचना के आधार पर ये शराब जब्त की गई थी. पकड़े गए कूरियर बॉय ने पुलिस को बताया था कि उसे इस काम के बदले पैसे देने की बात कही गई थी. वैसे ये तो गजब है, क्यों कि किसी ने ये सोचा नहीं था कि नीतीश कुमार के शराब बैन वाले बिहार में कूरियर बॉय भी शराब की डिलीवरी करेगा.

फूलों में छिपाकर लाई गई शराब

कटिहार में फूलों की टोकरी में शराब छिपाकर लाई जा रही थी. तस्करों को लगा था कि किसी को शक भी नहीं होगा और पुलिस से भी आसानी से बच जाएंगे. सत्कर हाटे बजारे ट्रेन में फूलों की टोकरी में छिपाकर शराब ला रहे थे. लेकिन नशे के इस खेल पर पुलिस की पैंनी नजर पड़ गई. गुप्त सूचना के आधार पर आरपीएफ और मद्य निषेध विभाग की टीम ने रेलवे पार्सल ऑफिस में छापेमारी कर वहां रखी टोकरी से करीब 15 लीटर देसी शराब जब्त कर ली.

