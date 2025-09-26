दिल्ली के सीलमपुर में 15 साल के लड़के की चाकू मारकर हत्या, आरोपी भी नाबालिग; दहशत में लोग

देश की राजधानी दिल्ली के सीलमपुर इलाके में एक 15 साल के नाबालिग लड़के की चाकू मारकर हत्या कर दी गई. ये सनसनीखेज मर्डर बीती शाम तकरीबन साढ़े 8 बजे के आसपास सीलमपुर के J BLOCK में किया गया. इस हत्या का आरोप भी एक नाबालिग पर है. बताया ये भी जा रहा है कि जिस नाबालिग ने हत्या की, उसका आपराधिक इतिहास रहा है. नाबालिग आरोपी पिछले साल दीवाली के समय बवाना इलाके में हुई 2 नाबालिगों की हत्या के मामले में बालसुधार गृह से वापस आया और कुछ महीनों से सीलमपुर में रह रहा था.

सीसीटीवी फुटेज में क्या दिखा

बीते शाम हुई इस घटना का CCTV सामने आया है, जिसमें आरोपी नाबालिग सफेद मे सड़क के उस पार सीलमपुर पुलिस चौकी में घुसता दिख रहा है. इसके बाद पुलिस ने उसे पकड़ लिया और हत्या में इस्तेमाल चाकू भी बरामद कर लिया. घटना के बाद खून के धब्बों को पुलिस और फॉरेंसिक सी टीम ने सर्किल कर दिया है. पूरे क्राइम स्पॉट को घेरकर बैरिकेड लगा दिए गए हैं. जानकारी के मुताबिक मृतक J BLOCK मैकेनिक का काम करता है और खुल्ले पैसे करवाने के लिए पास की दुकान पर गया था और वहीं किसी बात को लेकर नाबालिग के साथ बात होती है, जिसके बाद मर्डर कर दिया गया.

इलाके में खौफ का माहौल

सीलमपुर में हुई इस घटना के बाद आसपास के लोग डरे हुए हैं. लोगों का कहना है कि यह इलाका लगातार हो रही आपराधिक वारदातों से दहशत में है. स्थानीय लोगों का आरोप है कि पुलिस चौकी के अंदर पुलिसकर्मी शराब पीते हैं और इलाके में गश्त तक नहीं करते हैं. सीलमपुर के स्थानीय राहुल ने कहा कि डर का माहौल है, लोग यहां से जाने को मजबूर हैं. आरोपी ने 12 कदम दूर पुलिस चौकी के पास मर्डर को अंजाम दिया और खुद वहां जाकर पेश हो गया.

ऐसे लोगों का एनकाउंटर होना चाहिए, वहीं मोहित नाम के युवक ने कहा कि 6 महीने पहले भी हत्या हुई थी और अब फिर से मर्डर हुआ है. वहीं जिस जगह पर ये घटना हुई है, उसी के पास बने मंदिर के पुजारी ने चिंता जताते हुए कहा कि ऐसे माहौल में पूजा करने कौन आएगा? पुलिस बस बैठी रहती है, हमें सुरक्षा नहीं मिल रही. इस पूरे मामले में सीलमपुर की महिलाओं ने भी दिल्ली पुलिस सवाल खड़े किए. महिलाओं का कहना है कि पुलिस केवल AC के मजे लेती है, गश्त नहीं करती, पैसा खाती है. एक महिला ने NDTV से बात करते हुए कहा कि बच्चों के खेलने तक पर डर का साया है.

परिवार में पसरा मातम

मृतक नाबालिग के घर H ब्लॉक में मातम पसरा हुआ है. परिवार वालों ने पुलिस पर गंभीर लापरवाही का आरोप लगाया है. मृतक नाबालिग की मां सदमे में हैं, वहीं बुआ ने कहा कि मृतक बहुत सीधा-साधा लड़का था, वह किसी से झगड़ा नहीं कर सकता था. परिवार वालों ने मांग की कि आरोपी को उनके हवाले किया जाए और पुलिस सही से जांच करे.हालांकि अगर बात करें तो नाबालिग की बॉडी का पोस्टमार्टम कराने के बाद उसकी बॉडी सीलमपुर वाले घर पर लाई गई. अंतिम संस्कार से पहले परिवार को मृतक के दर्शन कराए गए. फिर एंबुलेंस से निगमबोध घाट पर बॉडी का अंतिम संस्कार करने के लिए भेज दिया गया .

आरोपी का आपराधिक इतिहास

पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार आरोपी नाबालिग पहले भी हत्या के मामले में पकड़ा जा चुका है. पिछले साल दीवाली के आसपास बवाना में उसने अपने 3 साथियों के साथ मिलकर दो नाबालिग मुस्लिम लड़कों की हत्या की थी. जिसके बाद चारों को पकड़ा गया और बाल सुधार गृह भेजा गया था. आरोपी करीब 8-9 महीने वहां रहा और तीन महीने पहले ही बाहर आया. बाहर आने के बाद वह सीलमपुर में किराए पर रहने लगा और अब इस मर्डर को अंजाम दे दिया.

सुरक्षा के इंतजाम

बीते रात हुई घटना के बाद काफी बवाल देखने को मिला, जिसके बाद पुलिस को हल्का बल भी प्रयोग करना पड़ा. फिलहाल इलाके में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए बड़ी संख्या में दिल्ली पुलिस तैनात की है. RAF की टुकड़ी भी इलाके में मुस्तैद है. हर गली के बाहर दिल्ली पुलिस और RAF के जवान नजर आ रहे हैं. पुलिस के आला अधिकारी गश्त कर रहे हैं ताकि हालात बिगड़ने न पाएं.