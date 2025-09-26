सैलून में मर्डर के गवाह को गोलियों से भून डाला था... दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने किया एनकाउंटर

दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल ने गुरुग्राम में देर रात एनकाउंटर के बाद दो वांटेड आरोपियों को गिरफ्तार किया है. दोनों के पैर में गोली लगी है. नजफगढ़ में सैलून में दो लोगों की हत्या मामले में एक मुख्य गवाह की नजफगढ़ में हत्या के ये आरोपी थे. इनको एनकाउंटर के बाद गिरफ्तार किया गया है. इस मामले में गवाह नीरज तेहलान की हत्या कर दी गई थी, जिसके वांटेड का सुराग देर रात गुरुग्राम में स्पेशल पुलिस को लगा था. इसके बाद यह एनकाउंटर हुआ. पुलिस ने मोहित जाखड़ और जतिन राजपूत को गिरफ्तार किया है.

मुठभेड़ के दौरान इस 6 राउंड फायरिंग हुई. दोनों पैर में गोली लगने से घायल हैं. इनके पास से दो पिस्टल और कारतूस बरामद किया गया है. पुलिस की बुलेट प्रूफ जैकेट में भी गोली लगी है. जानकारी के मुताबिक, 9 फरवरी 2024 को नजफगढ़ की एक सैलून में बाल कटवा रहे सोनू और आशीष की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी. हत्या का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया था.

इस दोहरे हत्याकांड में गवाह नीरज तेहलान था, जो टिल्लू गैंग से जुड़ा हुआ था और उस पर भी एक लाख का इनाम था. इसके बाद 3 जुलाई 2025 को नजफगढ़ में ही कार पर जा रहे नीरज तेहलान की बाइक पर सवार आए बदमाशों ने कई गोलियां मारी थीं. हत्याकांड के पीछे जेल में बंद कुख्यात गैंगस्टर चिंटू उर्फ हर्ष धनकड़ और विदेश में बैठे गैंगस्टर संजू दहिया का हाथ बताया गया था.

नजफगढ़ सैलून मर्डर केस का सीसीटीवी फुटेज काफी दिल दहला देने वाला था. दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल के लिए ये केस बड़ी चुनौती बना हुआ था. खासकर गवाह की भी हत्या कर बदमाशों ने बड़ी चुनौती दी थी, लेकिन पुलिस ने उन्हें भी गिरफ्तार कर लिया है.