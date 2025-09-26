दिल्ली हाईकोर्ट में शाहरुख के बेटे की वेब सीरीज पर समीर वानखेड़े की याचिका, अदालत ने पूछ लिया सख्त सवाल

शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान की वेब सीरीज द बैड्स ऑफ बॉलीवुड' इन दिनों काफी चर्चा में है. इस वेब सीरीज में सबसे ज्यादा चर्चा उस हिस्से की हो रही है, जिसमें समीर वानखेडे़ जैसे दिखने वाले एक अधिकारी को दिखाया गया है. इसके बाद ये कहा जा रहा है कि इस वेब सीरीज में आर्यन खान ड्रग्स को लीड करने वाले समीन वानखेड़े का मजाक उड़ाया गया है. वहीं समीर वानखेड़े ने वेब सीरीज बनाने वाली कंपनी‘रेड चिलीज एंटरटेनमेंट' और ‘नेटफ्लिक्स' के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दर्ज करवाया है. इस मामले में अब दिल्ली हाई कोर्ट ने समीर वानखेड़े से सख्त सवाल पूछा है.

वानखेड़े ने लगाया प्रतिष्ठा को धूमिल करने का आरोप

वानखेड़े ने इन कंपनियों पर वेब सीरीज ‘द बैड्स ऑफ बॉलीवुड' के जरिये उनकी प्रतिष्ठा को धूमिल करने का आरोप लगाया है. जस्टिस पुरुषेन्द्र कुमार कौरव ने वानखेड़े के वकील से पूछा कि दिल्ली में यह याचिका कैसे विचारणीय है. वानखेड़े के वकील संदीप सेठी ने कहा कि वेब सीरीज दिल्ली समेत विभिन्न शहरों के लिए है. इसमें अधिकारी को बदनाम किया गया है. हालांकि, उन्होंने कहा कि वह शिकायत में संशोधन करेंगे. जिसके बाद अदालत ने उन्हें संशोधित आवेदन दायर करने के लिए समय दिया है. इसके बाद ही मामले की सुनवाई होगी.

झूठे, अपमानजनक और मानहानि वाले तथ्य दिखाने के आरोप

समीर वानखेड़े ने आरोप लगाया है कि नेटफ्लिक्स पर आई एक वेब सीरीज में उन्हें लेकर झूठे, अपमानजनक और मानहानि वाले तथ्य दिखाए गए हैं. उन्होंने अदालत से सीरीज पर स्थायी और अनिवार्य निषेधाज्ञा लगाने के अलावा ‘रेड चिलीज एंटरटेनमेंट', नेटफ्लिक्स समेत अन्य को उन्हें मुआवजा देने का आदेश दिए जाने का अनुरोध किया है.

वानखेड़े ने मांगा 2 करोड़ का मुआवजा

वानखेड़े ने इसके एवेज में दो करोड़ रुपये की मांग की है. उन्होंने इस रकम को कैंसर रोगियों की मदद के लिए टाटा मेमोरियल कैंसर अस्पताल को दान करने की इच्छा जताई है. याचिका में कहा गया है, ‘‘यह सीरीज मादक पदार्थ-निरोधक प्रवर्तन एजेंसियों का भ्रामक और नकारात्मक चित्रण करती है, जिससे कानून प्रवर्तन संस्थानों में जनता का विश्वास खत्म होता है."

इसमें कहा गया है कि सीरीज को जानबूझकर वानखेड़े की प्रतिष्ठा को धूमिल करने के इरादे से तैयार किया गया है, खासकर यह सीरीज ऐसे समय में बनी है जब याचिकाकर्ता और शाहरुख खान के बेटे आर्यन से जुड़ा मामला मुंबई हाई कोर्ट और एनडीपीएस से संबंधित विशेष अदालत के समक्ष विचाराधीन है.

