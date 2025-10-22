युवराज सिंह ने चुनी अपनी सबसे 'कूल' स्क्वाड, विश्व क्रिकेट के इन दिग्गज खिलाड़ियों को दी जगह

Yuvraj Singh Picks His Calmest Squad of All Time: भारतीय क्रिकेट के दिग्गज युवराज सिंह ने हाल ही में अपनी “अब तक की सबसे शांत टीम” (Calmest Squad of All Time) का चयन किया है. इस टीम में उन्होंने भारत, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड और दक्षिण अफ्रीका जैसे देशों के दिग्गज खिलाड़ियों को शामिल किया है. दिलचस्प बात यह है कि यह लिस्ट किसी देश या फॉर्मेट पर आधारित नहीं है, बल्कि उन खिलाड़ियों पर बनी है जो मैदान पर दबाव के क्षणों में भी बेहद संयम दिखाते रहे हैं.

युवराज की चुनी गई टीम इस प्रकार है

गौतम गंभीर, विराट कोहली, रिकी पोंटिंग, एबी डिविलियर्स, युवराज सिंह, एंड्रयू फ्लिंटॉफ, अनिल कुंबले, हरभजन सिंह, श्रीसंत, मोहम्मद सिराज, शोएब अख्तर, ब्रेट ली, ग्लेन मैक्ग्रा और आशीष नेहरा.

खिलाड़ियों पर एक नजर:

गौतम गंभीर: अपनी शांत बल्लेबाजी और मैच जिताने वाले रवैये के लिए मशहूर, 2007 टी20 और 2011 वर्ल्ड कप फाइनल के हीरो रहे हैं.

विराट कोहली: दबाव में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ी, अपनी एकाग्रता और फिटनेस के लिए जाने जाते हैं.

रिकी पोंटिंग: ऑस्ट्रेलिया के आक्रामक लेकिन संयमित कप्तान, दो विश्व कप जीतने वाले लीडर.

एबी डिविलियर्स: “मिस्टर 360°” के नाम से प्रसिद्ध, हर परिस्थिति में स्थिर और स्मार्ट बल्लेबाजी का उदाहरण.

युवराज सिंह: 2007 और 2011 के वर्ल्ड कप हीरो, मैदान पर संतुलन और जज़्बे का मिश्रण.

एंड्रयू फ्लिंटॉफ: इंग्लैंड के सर्वश्रेष्ठ ऑलराउंडर्स में से एक, बड़े मौकों पर शांत और निर्णायक खिलाड़ी.

अनिल कुंबले: अनुशासन और धैर्य की मिसाल, भारत के सबसे सफल टेस्ट गेंदबाज़.

हरभजन सिंह: मैच के मोमेंट बदलने की क्षमता रखने वाले अनुभवी ऑफ स्पिनर.

श्रीसंत: जोश और जुनून के साथ खेलने वाले तेज़ गेंदबाज़, कई यादगार स्पेल दिए.

मोहम्मद सिराज: नई पीढ़ी के सबसे उभरते भारतीय पेसर, दबाव में संयम बनाए रखने के लिए जाने जाते हैं.

शोएब अख्तर: स्पीड के साथ मानसिक मजबूती, विरोधियों के लिए हमेशा चुनौती.

ब्रेट ली: तेज़ रफ्तार के बावजूद बेहद संयमित और स्पोर्ट्समैनशिप से भरे खिलाड़ी.

ग्लेन मैक्ग्रा: सटीक लाइन-लेंथ और ठंडे दिमाग से मैच पर नियंत्रण रखने वाले गेंदबाज़.

आशीष नेहरा: अनुभवी बाएं हाथ के गेंदबाज़, हमेशा टीम को मुश्किल हालात से निकालने में सक्षम.