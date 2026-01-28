विज्ञापन
विशेष लिंक

IND vs NZ: विश्व क्रिकेट को मिल गया है दूसरा 'युवराज सिंह', खुद Yuvi ने बताया

Yuvraj Singh react on Abhishek Sharma: टी-20 वर्ल्ड कप से पहले युवराज सिंह ने एक बड़ा ऐलान कर दिया है. युवराज सिंह ने उस खिलाड़ी के बारे में खुलासा किया है जिसकी बैटिंग देखकर उन्हें अपनी बल्लेबाजी की याद आती है.

Read Time: 3 mins
Share
IND vs NZ: विश्व क्रिकेट को मिल गया है दूसरा 'युवराज सिंह', खुद Yuvi ने बताया
Yuvraj Singh big Statement on Abhishek Sharma:

Yuvraj Singh on Abhishek Sharma: युवराज सिंह ने उस खिलाड़ी के बारे में बात की है जिसकी बल्लेबाजी को देखकर उन्हें खुद की याद आती है. सानिया मिर्जा के साथ इंटरव्यू में युवराज सिंह ने उस खिलाड़ी के बारे में बात की है. युवराज सिंह ने माना है कि अभिषेक शर्मा की बल्लेबाजी को देखकर उन्हें खुद की बल्लेबाजी की याद आती है. उसका बैटिंग करने का अंदाज बिल्कुल मेरे जैसा है." इसके अलावा युवी ने ये भी बताया कि अभिषेक शर्मा आज जो कुछ भी है उसके पीछे 4 साल की मेहनत है. अभिषेक शर्मा को लेकर युवी ने कहा, "जब मैंने अभिषेक या शुभमन के साथ काम किया... शुभमन पहले से ही इंडिया के लिए खेल रहा था,  वह ज़्यादा स्मार्ट था, ज़्यादा मेहनती था, उसकी वर्क एथिक्स बहुत अच्छी थी."

Latest and Breaking News on NDTV

युवराज सिंह ने आगे कहा, "अभिषेक ऐसा था, जिसे हमें बड़े लेवल पर तक ले जाना चाहते थे, हमारे पास एक 4 साल का प्लान था कि... मैंने उससे कहा था कि अगर तुम 4 साल में ये चीज़ें करते हो, तो अपने टैलेंट से तुम इंडिया के लिए खेल सकते हो, मैं तुम्हें IPL के लिए खेलने के लिए मोटिवेट करने के लिए यहां नहीं हूं या मेरा मतलब है, IPL बहुत अच्छा है, रणजी ट्रॉफी बहुत अच्छी है लेकिन मैं यहां तुम्हारे लिए हूं, ताकि तुम देश के लिए खेलो. और मुझे लगता है कि चार साल में, उसने वही किया जो मैंने उसे बताया था. ठीक 4 साल और तीन महीने में, वह इंडिया के लिए खेला था."

क्रिस गेल से आगे निकल चुके हैं अभिषेक शर्मा 

बता दें कि क्रिस गेल को दुनिया का सबसे विस्फोटक बल्लेबाज माना जाता है. लेकिन मोहम्मद कैफ ने ऐलान कर दिया है कि अभिषेक, अब क्रिस गेल से भी आगे निकल गए हैं. अपने यूट्यूब चैनल पर मोहम्मद कैफ ने कहा, "आमतौर पर, जो खिलाड़ी उनकी तरह खेलते हैं, वे कंसिस्टेंट नहीं होते, मैंने ऐसे कई बड़े नाम वाले खिलाड़ी देखे हैं। क्रिस गेल, जो पहले इसी तरह खेलते थे, हमेशा बड़े शॉट लगाने की कोशिश करते थे.  अभिषेक ने उस टेम्पलेट को एक कदम और आगे बढ़ाया है. वे गेल से भी आगे निकल गए हैं। उन्हें अपनी आंखें सेटल करने की जरूरत नहीं है, वे सीधे अटैक करते हैं.  इसलिए आप उनकी जितनी तारीफ करें कम है."

अभिषेक शर्मा ने अबतक 171 T20 मैच में 5070 रन बनाए हैं जिसमें 8 शतक और 30 अर्धशतक दर्ज है. अभिषेक इस समय दुनिया के नंबर वन टी-20 बल्लेबाज हैं. 

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Yuvraj Singh, Abhishek Sharma, India Vs New Zealand 2026, Shubman Singh Gill, Cricket
Get App for Better Experience
Install Now