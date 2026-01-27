IND vs NZ 4th T20I: जिसने KKR को बनाया चैंपियन, उसे मिलेगा मौका, मैच विनर की होगी छुट्टी, पिच क्या खिलाएगी गुल? जानें सब कुछ

India vs New Zealand, 4th T20I 2026: भारत और न्यूजीलैंड के बीच जारी पांच मैचों की टी20 इंटरनेशनल सीरीज का चौथा मुकाबला बुधवार (28 जनवरी) को विशाखापत्तनम स्थित डॉ. वाई.एस. राजशेखर रेड्डी एसीए-वीडीसीए क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा. जहां भारतीय टीम की कोशिश रहेगी कि वह इस मुकाबले को जीतकर सीरीज में 4-0 की बढ़त बनाए. वहीं विपक्षी टीम शेष बचे मुकाबलों में सम्मान के लिए जंग लड़ेगी. जारी टूर्नामेंट में संजू सैमसन को छोड़ दिया जाए तो अन्य बल्लेबाजों का प्रदर्शन सराहनीय रहा है. वहीं विपक्षी टीम के लिए उनकी गेंदबाजी के साथ-साथ बल्लेबाजी भी सिरदर्द बनी हुई है. ग्लेन फिलिप्स को छोड़ दिया जाए तो अन्य बल्लेबाज अबतक भारतीय गेंदबाजों के सामने जुझते हुए ही नजर आए हैं, जो कि टी20 वर्ल्ड कप के लिहाज से न्यूजीलैंड के लिए अच्छे संकेत नहीं हैं.

चौथे टी20 मुकाबले में मिल सकता है KKR के चैंपियन को मौका

चौथे टी20 मुकाबले में KKR को तीसरा खिताब दिलाने वाले स्टार बल्लेबाज श्रेयस अय्यर को मौका मिल सकता है. शेष बचे दोनों मुकाबलों के लिए अय्यर को टीम में बरकार रखा गया है. खबर लिखे जाने तक तिलक वर्मा को फिट नहीं घोषित किया गया है. यही वजह है कि कोच और कप्तान समय रहते अय्यर को मौका देकर उन्हें परखने की कोशिश करेंगे. वहीं स्टार तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह को चौथे टी20 मुकाबले से आराम दिया जा सकता है. तीसरे मुकाबले में उन्होंने धारदार गेंदबाजी की थी. मगर वर्ल्ड कप से पहले मैनेजमेंट उनके साथ-साथ हार्दिक पंड्या को तरोताजा रखने का प्रयास रखेगी.

भारत बनाम न्यूजीलैंड 2026 चौथे T20I मुकाबले से जुड़ी कुछ अहम बातें

मैच: भारत बनाम न्यूजीलैंड चौथा टी20 इंटरनेशनल मुकाबला.

तारीख और समय: 28 जनवरी, टॉस शाम 6.30 बजे, लाइव शाम सात बजे से.

स्थान: विशाखापत्तनम स्थित डॉ. वाई.एस. राजशेखर रेड्डी एसीए-वीडीसीए क्रिकेट स्टेडियम, विशाखापत्तनम

चौथे टी20 इंटरनेशनल मुकाबले के लिए भारत की संभावित प्लेइंग इलेवन

अभिषेक शर्मा, संजू सैमसन (विकेटकीपर), ईशान किशन, सूर्यकुमार यादव (कप्तान), श्रेयस अय्यर, रिंकू सिंह, शिवम दुबे, अक्षर पटेल, हर्षित राणा, अर्शदीप सिंह और रवि बिश्नोई.

चौथे टी20 इंटरनेशनल मुकाबले के लिए न्यूजीलैंड की संभावित प्लेइंग इलेवन

टिम सीफर्ट (विकेटकीपर), डेवोन कॉनवे, रचिन रविंद्र, ग्लेन फिलिप्स, डैरिल मिचेल, मार्क चैपमैन, मिचेल सैंटनर (कप्तान), जिमी नीशम, मैट हेनरी, लॉकी फर्ग्यूसन, और ईश सोढ़ी.

भारत और न्यूजीलैंड के बीच खेले गए पिछले पांच मैचों के परिणाम

भारतीय टीम को अपने पिछले पांचों मुकाबले में जीत मिली है. वहीं न्यूजीलैंड को अपने पिछले पांच में से दो मुकाबलों में जीत मिली है, जबकि तीन मैचों में हार का सामना करना पड़ा है.

पिच रिपोर्ट

डॉ वाई एस राजशेखर रेड्डी एसीए-वीडीसीए क्रिकेट स्टेडियम में क्रिकेट प्रेमियों को जमकर चौके-छक्के देखने को मिलेंगे. क्योंकि वाइजैग के इस मैदान को बल्लेबाजों के लिए स्वर्ग माना जाता है. अच्छी उछाल की वजह से गेंद बल्ले पर काफी अच्छे तरीके से आती है. खबर लिखे जाने तक यहां कुल 12 टी20 इंटरनेशनल मुकाबले खेले गए हैं. जहां पहले बल्लेबाजी करने वाली टीम को सिर्फ तीन मुकाबलों में जीत मिली है, जबकि लक्ष्य का पीछा करने वाली टीम को नौ मुकाबलों में कामयाबी हाथ लगी है.

