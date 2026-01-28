अभिषेक शर्मा की तारीफ में पाकिस्तानी क्रिकेटरों ने क्या-क्या गढ़े कसीदे, शाहिद अफरीदी तक ने..

Wasim Akram on Abhishek Sharma : सिर्फ़ 9 दिनों बाद शुरू हो रहे टी-20 वर्ल्ड कप 2026 से पहले दुनिया भर में जिस एक खिलाड़ी चर्चा सबसे ज़्यादा हो रही है उसने अभी तक कोई वर्ल्ड कप नहीं खेला है. उसने 50 अंतर्राष्ट्रीय टी-20 मैच भी नहीं खेला है और मौजूदा टीम में उनका बैटिंग औसत सबसे ज़्यादा भी नहीं है. दुनिया भर के क्रिकेटरों के बीच इस एक खिलाड़ी की चर्चा सबसे ज़्यादा हो रही है. पाकिस्तान के मौजूदा और पूर्व क्रिकेटरों की तो इसने नींद उड़ा रखी है. उसकी कई वजहें हैं, लेकिन सबसे बड़ी वजह है इस खिलाड़ी का स्ट्राइक रेट, कनसिस्टेंसी और पावरहिटिंग क्षमता. ये हैं टीम इंडिया के स्टार अभिसिक्स शर्मा उर्फ़ अभिशेर शर्मा उर्फ़ अभिषेक शर्मा.



पाकिस्तानी दिग्गजों ने जमकर की तारीफ़

पाकिस्तान के कई पूर्व क्रिकेटर इस खिलाड़ी की काबलियत, मेहनत, गेंद को पहले पढ़ने और उसके लिए शॉट्स खेलने की क्षमता के कायल हो गए हैं. वसीम अकरम, वकार युनूस, कामरान अकल से लेकर बासित अली और मिस्बाह उल हक़ से लेकर शाहिद आफ़रीदी तक 25 साल के अमृतसर के डाइनामाट बैटर अभिषेक शर्मा की दिल खोलकर करते नज़र आते हैं.

वसीम अकरम- मैंने नहीं देखी ऐसी पारी

गुवाहाटी में अभिषेक शर्मा 14 गेंदों पर अर्द्धशतकीय पारी खेली तो पाकिस्तान के पूर्व कप्तान और दिग्गज खिलाड़ी वसीम अकरम ने कहा, “उन्होंने (अभिषेक शर्मा) ने दिखा दिया कि वो टी-20 के दुनिया में बेस्ट क्रिकेटर हैं. ये अविश्वसनीय है. मैंने ऐसी कोई पारी नहीं देखी अपने करियर में.”

पूर्व कप्तान मिस्बाह उल हक़ कहते हैं, “हमने टेप क्रिकेट भी खेली. क्लब क्रिकेट भी खेला पाकिस्तान के छोटे-छोटे ग्राउंड पर भी क्रिकेट देखा. लेकिन ऐसा काम कभी नहीं हुआ जो आज देखा है.”

कामरान अकमल और बासित अली- टी-20 को टी-10 बना दिया

पूर्व पाकिस्तानी क्रिकेटर कामरान अकमल कहते हैं, “मैट हेनरी ने 2 ओवर में 28 रन खर्चे. जैकब डफी ने 2 ओवर में 38 रन खर्चे. किसी ने तीसरा ओवर ही नहीं किया.” इसपर बासित अली कहते हैं, “टी-20 में 2 ओवर से ज़्यादा कर भी नहीं सकते ना मेरे भाई, लिमिट होती है ना.”

कामरान अकमल फिर पूछते हैं, “इस सीरीज़ से पहले कहा जा रहा था सूर्यकुमार यादव फ़ॉर्म में आ गए तो टीम इंडिया बैटिंग में और मज़बूत हो जाएगी. संजू सैमसन के तीनों मैच में रन नहीं आए तो अभिषेक शर्मा ने रिसपॉन्सिबिलिटी ली. ईशान किशन ने अपना इंटेंट दिखा दिया. संजू भी रन कर गया तो क्या होगा बाक़ी टीमों का?”

बासित अली कहते हैं, “फिर इतने रन 7 ओवर में बनेंगे. 150 रन भी”

अभिषेक ने गुवाहाटी में 20 गेंदों पर 7 चौके और 5 छक्के लगाकर नाबाद 68 रन बनाए. उन्होंने 340 के स्ट्राइक रेट से बैटिंग की और भारत ने 154 का लक्ष्य रिकॉर्ड 10 ओवर में ही हासिल कर लिया

शाहिद आफ़रीदी- युसूफ़ योहाना- इन जैसे बैटर गेंदबाज़ों के लिए मुश्किल

पूर्व पाकिस्तानी कप्तान शाहिद आफ़रीदी भी खुले दिल से अभिषेक की काबिलियत को सराहते दिखे. आफ़रीदी कहते हैं, “इस तरह के बैटर गेंदबाज़ों के लिए मुश्किल खड़ी कर देते हैं. ये चारों तरफ़ शॉट लगाते हैं जिन्हें रोकना गेंदबाज़ों के लिए मुश्किल हो जाता है. जैसे कुछ बैटर मिडविकेट पर शॉट्स खेलते हैं, वो पकड़े जाते हैं. लेकिन जो बल्लेबाज़ चारों तरफ़ शॉट खेलते हैं उन्हें रोकना मुश्किल होता है.”

पूर्व कप्तान यूसुफ़ योहाना कहते हैं, “आप अंदाज़ा लगाएं कि ऑफ़स्पिनर के ख़िलाफ़ इसका (अभिषेक का) सबसे कम स्ट्राइक रेट है 155 के करीब, जबकि इसका करियर स्ट्राइक रेट 200 के करीब (अभिषेक का टी-20 में करियर स्ट्राइक रेट 195.22) है. अगर ये बल्लेबाज़ सीखता रहा और गेम को इंप्रूव करता रहा तो (आनेवाले दिनों में) दुनिया के किसी गेंदबाज़ के लिए मुश्किल खड़ी कर देगा.”

‘इंडिया की क्लास अलग है'

बासित अली कहते हैं, “इंडिया की क्लास बिल्कुल अलग हो गई है. मेरा ख़्याल है ऑस्ट्रेलिया भी इन्हें नहीं पकड़ पाएगा.” कामरान अकमल भी कहते हैं, “टी-20 और टेस्ट मैच में इंडिया को पकड़ना ऑस्ट्रेलिया के भी मुश्किल हो गया है. वनडे में शायद ऑस्ट्रेलिया, इंडिया को पकड़ ले. लेकिन टी-20 र टेस्ट में, मेरा ख्याल है मुश्किल है. ”