विज्ञापन

Dhurandhar Box Office: बॉर्डर 2 नहीं धुरंधर ने रिपब्लिक डे पर रच दिया इतिहास, 52वें दिन की कमाई के साथ बनाया रिकॉर्ड

गणतंत्र दिवस के खास मौके पर बॉर्डर 2 की कमाई 177 करोड़ भारत में हो गई है. जबकि धुरंधर ने 53वें दिन की कमाई के साथ 1000 करोड़ इंडिया ग्रॉस में शामिल हो गई है. 

Read Time: 3 mins
Share
Dhurandhar Box Office: बॉर्डर 2 नहीं धुरंधर ने रिपब्लिक डे पर रच दिया इतिहास, 52वें दिन की कमाई के साथ बनाया रिकॉर्ड
धुरंधर ने 53 वें दिन रचा इतिहास
नई दिल्ली:

बॉर्डर 2 की धूम 23 जनवरी से बॉक्स ऑफिस पर सुनाई दे रही है. फिल्म ने केवल 4 दिनों में भारत में 177 करोड़ और दुनियाभर में 239.2 करोड़ की कमाई हासिल कर ली है. लेकिन इस शोर में भी गणतंत्र दिवस पर धुरंधर को देखने वालों की संख्या कम नहीं हुई है. वहीं 53वें दिन भी बॉक्स ऑफिस पर धुरंधर कमाई करती हुई नजर आ रही है. हाल कुछ ऐसा है कि धुरंधर ने रिपब्लिक डे 2026 पर इतिहास रचते हुए 1000 करोड़ इंडिया ग्रॉस क्लब में एंट्री हो गई है और पहली सिंगल भाषा में हासिल करने वाली फिल्म बन गई है. 

धुरंधर का 53 दिनों का कलेक्शन

बॉक्स ऑफिस ट्रैकर सैकनिल्क के आंकड़ों के अनुसार, भारत में 835 करोड़ की कमाई 53 दिनों में हासिल कर ली है. जबकि इंडिया ग्रॉस 1000 करोड़ पहुंच गया है. फिल्म ने ओवरसीज कलेक्शन 294.2 करोड़ की कमाई हासिल की है. वहीं वर्ल्डवाइड आंकड़ा 1294 करोड़ 53 दिनों में धुरंधर ने हासिल कर लिया है. 

धुरंधर ने तोड़ा पुष्पा 2 द रुल का रिकॉर्ड

धुरंधर का इंडिया ग्रॉस कलेक्शन 1000 करोड़ का आंकड़ा पार कर गया है, जिसके साथ ही फिल्म ने बाहुबली 2, केजीएफ चैप्टर 2 और पुष्पा 2 द रूल को पछाड़ दिया है. वहीं सिंगल भाषा में इतनी कमाई हासिल करने वाली धुरंधर बन गई है. जबकि अन्य फिल्में डब्ड वर्जन थीं. 

बॉर्डर 2 की रिपब्लिक डे पर कमाई

23 जनवरी को रिलीज हुई बॉर्डर 2 की बात करें तो पहले दिन 30 करोड़ ओपनिंग के बाद, दूसरे दिन फिल्म ने 36.5 करोड़ का कलेक्शन हासिल किया था. जबकि तीसरे दिन कमाई 54.5 करोड़ रही. वहीं गणतंत्र दिवस यानी 26 जनवरी के अवसर पर फिल्म ने 59 करोड़ की कमाई हासिल की है. इसके साथ भारत में 180 करोड़ की कमाई फिल्म ने पहले 4 दिनों में हासिल कर ली है. जबकि 239.2 करोड़ का कलेक्शन फिल्म ने दुनियाभर में हासिल किया है.  

धुरंधर की ओटीटी रिलीज 

रिपोर्ट्स की मानें तो 5 दिसंबर को रिलीज हुई धुरंधर को बॉक्स ऑफिस पर 50 दिन बीत चुके हैं, जिसके बाद अब फिल्म ओटीटी पर रिलीज करने की तैयारी चल रही है. कहा जा रहा है कि जनवरी 2026 के आखिर तक फिल्म नेटफ्लिक्स पर रिलीज हो सकती है. 


 

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Dhurandhar, Border 2, Dhurandhar Box Office, Dhurandhar Record
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com