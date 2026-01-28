Border 2 Advance Booking Box Office Collection Day 6: सनी देओल की बॉर्डर 2 के तूफानी 5 दिन, जानें छठे दिन कैसी है एडवांस बुकिंग

Border 2 Advance Booking Box Office Collection Day 6: सनी देओल स्टारर फिल्म ‘बॉर्डर 2' ने रिलीज के पहले पांच दिनों में बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त प्रदर्शन किया और फिल्म ने भारत में करीब 200 करोड़ नेट का आंकड़ा पार कर लिया. फिल्म की एडवांस बुकिंग को लेकर शुरुआत से ही जबरदस्त माहौल बना हुआ था, जिसके चलते ओपनिंग भी शानदार रही. पहले दिन फिल्म ने 30 करोड़ कमाए, जबकि दूसरे दिन शनिवार को कमाई बढ़कर 36.5 करोड़ हो गई. तीसरे दिन यानी रविवार को फिल्म ने रफ्तार पकड़ते हुए 54.5 करोड़ का बड़ा कलेक्शन किया, जिससे साफ हो गया कि दर्शकों में फिल्म को लेकर जबरदस्त उत्साह है. चौथे दिन सोमवार को भी फिल्म ने उम्मीद से बेहतर प्रदर्शन करते हुए 59 करोड़ कमा डाले, जो वीकडे के हिसाब से काफी मजबूत आंकड़ा माना जाता है.

बॉर्डर 2 की छठे दिन की एडवांस बुकिंग

फिल्म ‘बॉर्डर 2' की छठे दिन की एडवांस बुकिंग के आंकड़े भी काफी दिलचस्प रहे. देशभर में फिल्म के करीब 15,350 शोज चल रहे हैं, जो बताता है कि सिनेमाघरों में इसे बड़ी रिलीज मिली हुई है. हैरानी की बात यह है कि फिल्म को लेकर यह माना जा रहा था कि इसकी कमाई ज्यादा तर स्पॉट बुकिंग पर निर्भर रहेगी, लेकिन एडवांस बुकिंग ने अलग ही तस्वीर दिखा दी. पहले बुधवार के लिए फिल्म के करीब 2.15 लाख टिकट पहले ही बिक चुके थे, जिससे फिल्म ने लगभग 4.65 करोड़ का ग्रॉस कलेक्शन कर लिया. यह आंकड़ा साफ करता है कि गिरावट की खबरों के बीच भी दर्शकों का एक वर्ग अब भी फिल्म को बड़े पर्दे पर देखने के लिए पहले से टिकट बुक कर रहा है.

कितनी रही ऑक्यूपेंसी?

ऑक्यूपेंसी की बात करें तो बुधवार, 28 जनवरी 2026 को फिल्म की हिंदी ऑक्यूपेंसी करीब 7.52% दर्ज की गई, जो काफी कम मानी जा रही है. सुबह के शोज में सीटें ज्यादा खाली नजर आईं, जबकि शाम तक भी खास सुधार देखने को नहीं मिला. अब सबकी नजर आने वाले दिनों पर है कि वीकेंड के करीब आते-आते फिल्म दोबारा रफ्तार पकड़ती है या नहीं. फिलहाल इतना जरूर है कि दमदार एडवांस बुकिंग और जबरदस्त शुरुआत के बाद ‘बॉर्डर 2' की कमाई में आया यह तेज गिरावट चर्चा का बड़ा विषय बन गया है.

