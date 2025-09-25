Asia Cup 2025: 'अगर पाकिस्तान फाइनल जीता तो ...यूनुस खान ने 'हैंडशेक कंट्रोवर्सी' पर PAK खिलाड़ियों को दी ऐसा करने की सलाह

Younis Khan comments on India-Pakistan handshake controversy : पाकिस्तान के पूर्व कप्तान यूनिस ने भारत के खिलाड़ियों की ओर से हाथ न मिलाने पर बड़ा बयान दिया है. यूनिस खान ने कहा है कि यदि पाकिस्तान की टीम फाइनल में पहुंचती है और जीत हासिल करती है तो पाक खिलाड़ियों को आगे बढ़कर हाथ मिलाने की कोशिश करनी चाहिए. एनआईपीए स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में मीडिया से बात करते हुए, यूनिस ने खिलाड़ियों के हाथ न मिलाने से जुड़े विवाद पर बात की. उन्होंने सलाह दी, "भारतीय खिलाड़ियों का हाथ न मिलाना खेल भावना के विरुद्ध है. लेकिन वे अपनी सरकार के निर्देशों का पालन कर रहे हैं. फिर भी, अगर वे ऐसा नहीं करते हैं, तो पाकिस्तान को जीतना चाहिए और अपना हाथ बढ़ाना चाहिए."

इस अनुभवी खिलाड़ी ने पेशेवर रवैये के महत्व पर ज़ोर दिया और कहा कि भारतीय खिलाड़ियों को टीम में कम बदलाव और अपनी भूमिकाओं के बारे में अधिक स्पष्टता से फ़ायदा होता है. " यूनिस ने आगे कहा, "न तो भारत कमज़ोर है और न ही पाकिस्तान. उनकी सकारात्मक बात यह है कि टीम में कम बदलाव होते हैं. इसलिए वे लगातार अच्छा प्रदर्शन करते हैं."

उन्होंने आगे कहा, "ज़्यादा बदलाव टीम संयोजन को बिगाड़ देते हैं। राजनीति से बचें, टीम और पाकिस्तान के लिए खेलें, अपने लिए नहीं". पाकिस्तान-भारत एशिया कप फ़ाइनल की संभावना पर, उन्होंने कहा कि "उन्हें फ़ाइनल मुक़ाबले में देखना रोमांचक होगा.. अगर फ़ाइनल में पाकिस्तान बनाम भारत हो, तो क्या ही ज़बरदस्त मुक़ाबला होगा. "

शाहीन अफरीदी विश्व क्रिकेट के अगले सबसे बड़े ऑलराउंडर

यूनिस खान ने शाहीन शाह अफरीदी की बल्लेबाजी क्षमता की भी तारीफ की और कहा कि उनमें एक सच्चे ऑलराउंडर बनने की क्षमता है. यूनिस ने कहा, "अगर शाहीन बल्लेबाजी कर सकते हैं, तो दूसरे क्यों नहीं? उनमें एक ऑलराउंडर बनने की क्षमता है."

उन्होंने बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान की भी तारीफ की और उन्हें प्रतिभाशाली क्रिकेटर बताया जो पाकिस्तान के लिए अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं.