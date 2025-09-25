विज्ञापन
विशेष लिंक

फेस्टिव सेल की बेस्ट डील्स! iPhone, Samsung और OnePlus के साथ इन 5 स्मार्टफोन्स पर मिल रही है भारी छूट

सैमसंग का फ्लैगशिप फोन, Galaxy S24 Ultra, अपनी लॉन्च कीमत ₹1,34,999 से भारी छूट के बाद अमेजॉन पर 72,000 रुपये से कम कीमत में उपलब्ध है.

Read Time: 3 mins
Share
फेस्टिव सेल की बेस्ट डील्स! iPhone, Samsung और OnePlus के साथ इन 5 स्मार्टफोन्स पर मिल रही है भारी छूट
  • त्योहारों के दौरान Amazon और Flipkart की सेल में टॉप स्मार्टफोन्स पर भारी छूट और बैंक ऑफर्स उपलब्ध हैं
  • iPhone 15 प्रीमियम सेगमेंट में A16 बायोनिक चिपसेट और डायनेमिक आइलैंड फीचर के साथ ₹47,000 से कम में मिल रहा है
  • OnePlus 13 एस मिड-रेंज सेगमेंट में स्नैपड्रैगन 8 एलीट चिपसेट के साथ ₹51,000 में बेस्ट फ्लैगशिप विकल्प है
क्या हमारी AI समरी आपके लिए उपयोगी रही?
हमें बताएं।
अन्य न्यूज़ ब्रीफ

त्योहारी सीजन की शुरुआत के साथ ही, ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स जैसे Amazon और Flipkart की 'ग्रेट इंडियन फेस्टिवल' और 'बिग बिलियन डेज' की शुरूआत हो चुकी है. अगर आप एक अच्छा स्मार्टफोन खरीदने की सोच रहे थे तो ये आपके लिए सबसे अच्छा समय है, क्योंकि इस सेल में टॉप-रेटेड स्मार्टफोन्स पर बंपर डिस्काउंट के साथ कई बैंक ऑफर्स और एक्सचेंज बोनस मिल रहे हैं. इस खबर में आपको बताते हैं कि सेल के दौरान सबसे ज्यादा डील्स वाले 5 स्मार्टफोन्स कौन से हैं, जो अलग-अलग प्राइस सेगमेंट में आपके लिए बेस्ट ऑप्शन साबित हो सकते हैं.

iPhone 15

अगर आप एक प्रीमियम आईफोन खरीदना चाहते हैं, तो iPhone 15 इस सेल में सबसे अच्छी डील है. बैंक डिस्काउंट और एक्सचेंज ऑफर्स के बाद यह फोन अमेजॉन पर ₹47,000 से भी कम कीमत में उपलब्ध है. यह उन लोगों के लिए बेहतरीन विकल्प है जो प्रीमियम सेगमेंट में एप्पल का अनुभव लेना चाहते हैं.

फोन की खास बातें

  • A16 बायोनिक चिपसेट
  • 48MP का प्राइमरी कैमरा
  • डायनेमिक आइलैंड 
कई स्मार्टफोन्स पर भी शानदार ऑफर्स मिल रहे हैं. खरीदारी करने से पहले, विभिन्न ई-कॉमर्स साइटों पर कीमतों की तुलना करें और बैंक कार्ड ऑफर्स का लाभ उठाना न भूलें.

Samsung Galaxy S24 Ultra

सैमसंग का फ्लैगशिप फोन, Galaxy S24 Ultra, अपनी लॉन्च कीमत ₹1,34,999 से भारी छूट के बाद अमेजॉन पर 72,000 रुपये से कम कीमत में उपलब्ध है. यह उन यूज़र्स के लिए एक बेहतरीन मौका है जो टॉप-ऑफ-द-लाइन स्पेसिफिकेशन्स और फीचर्स चाहते हैं. यह फोन अपने शानदार-

  • 200MP कैमरे
  • AI-पावर्ड फीचर्स (जैसे 'सर्कल टू सर्च' और 'लाइव ट्रांसलेट') 
  • स्नैपड्रैगन 8 जेन 3 प्रोसेसर के लिए जाना जाता है. 

OnePlus 13s

प्रीमियम मिड-रेंज सेगमेंट में, OnePlus 13s एक शानदार विकल्प है. यह फोन स्नैपड्रैगन 8 एलीट चिपसेट और डुअल रियर कैमरों के साथ आता है. इस पर मिल रही छूट और बैंक ऑफर्स के बाद इसकी कीमत काफी कम हो गई है, जिससे यह अपने सेगमेंट में एक 'फ्लैगशिप किलर' बन गया है. अमेजॉन की सेल में इसकी कीमत 51,000 रुपये है.

iQOO Neo 10R 5G

गेमिंग और परफॉर्मेंस के शौकीनों के लिए iQOO Neo 10R 5G एक जबरदस्त डील है. यह स्नैपड्रैगन 8 जेन 3 प्रोसेसर से लैस है, जो इसे इस प्राइस रेंज में सबसे पावरफुल स्मार्टफोन्स में से एक बनाता है. सेल के दौरान इसकी कीमत में बड़ी गिरावट आई है, जिससे यह परफॉर्मेंस-ओरिएंटेड ग्राहकों के लिए एक आकर्षक विकल्प बन गया है. फ्लिपकार्ट की सेल में इसकी कीमत 26,883 हजार रुपये है.

Redmi A4 5G

अगर आप एक बजट-फ्रेंडली 5G फोन की तलाश में हैं, तो Redmi A4 5G आपके लिए सबसे किफायती विकल्पों में से एक है. इसकी कीमत ₹8,000 से कम है और इसमें 6.1-इंच HD+ डिस्प्ले, 5,000mAh बैटरी और डुअल कैमरा जैसे फीचर्स मिलते हैं. यह उन लोगों के लिए आदर्श है जो कम कीमत में 5G कनेक्टिविटी का अनुभव लेना चाहते हैं.

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Festive Sale Smartphone Offers India, Best Smartphone Deals 2025, Iphone Sale, Samsung Discounts, Top 5 Smartphones On Sale
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com