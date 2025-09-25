Gold-Silver Price Today: नवरात्रि के चौथे दिन सोना 700 रुपये सस्ता, चांदी 1.40 लाख के पार

नवरात्र के चौथे दिन आज भारतीय सर्राफा बाजार में सोने और चांदी की कीमतों में भारी उतार-चढ़ाव देखने को मिला. सोने की कीमत 700 रुपये घटकर 1,16,700 रुपये प्रति 10 ग्राम रहीं. पिछले कारोबार में यह 1,18,000 रुपये प्रति 10 ग्राम थीं. वहीं, मजबूत वैश्विक संकेतों के बीच चांदी की कीमत 1,000 रुपये की तेजी के साथ 1.40 लाख रुपये प्रति किलोग्राम के नए शिखर पर पहुंच गईं हैं.

कीमतों में बदलाव की वजह क्या है?

एचडीएफसी सिक्योरिटीज के वरिष्ठ विश्लेषक (कमोडिटीज) सौमिल गांधी ने कहा, "अमेरिकी डॉलर में सुधार और फेडरल रिजर्व के चेयरमैन जेरोम पॉवेल द्वारा मंगलवार को दिए गए भाषण में की गई आक्रामक टिप्पणियों के कारण सोने की कीमतें अपने रिकॉर्ड उच्च स्तर से थोड़ी कम हुई हैं." मुनाफावसूली की वजह से भी चांदी की कीमतें भी अपने रिकॉर्ड उच्च स्तर से नीचे आ गईं.

वैश्विक स्तर पर अमेरिकी फेडरल रिजर्व की नीतियों और डॉलर की मजबूती ने सोने की कीमतों पर दबाव डाला है.

इसके अलावा, घरेलू बाजार में भारतीय रुपये की स्थिरता भी एक वजह है. साथ ही निवेशक मुनाफावसूली की तरफ देख रहे हैं, गिरावट का एक कारण ये भी हो सकता है.

खरीदारों के लिए सुझाव

विशेषज्ञों का कहना है कि यह गिरावट उन खरीदारों के लिए एक अच्छा अवसर है, जो लंबे समय से सोने की कीमतों में गिरावट का इंतजार कर रहे थे. हालांकि, वे सलाह देते हैं कि किसी भी बड़े निवेश से पहले कीमतों की जांच जरूर कर लें, क्योंकि स्थानीय टैक्स और मेकिंग चार्ज के कारण भाव में थोड़ा अंतर हो सकता है.