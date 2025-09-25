जैसलमेर से ISI का नया जासूस गिरफ्तार, ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भी पाकिस्तान को भेजी खुफिया जानकारी

राजस्थान के जैसलमेर जिले से एक और जासूस को गिरफ्तार किया गया है. इसके बारे में जो जानकारी सामने आई है कि उसके अनुसार उसने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भी पाकिस्तान को खुफिया जानकारियां भेजी थी. इस साल जासूसी के आरोप में जैसलमेर से अभी तक चार आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं. मिली जानकारी के अनुसार गुरुवार को राजस्थान की CID इंटेलिजेंस ने एक बड़ी कार्रवाई में जैसलमेर से पाकिस्तान के लिए जासूसी कर रहे हनीफ खान को गिरफ्तार किया है.

हनीफ पैसों की लालच में पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI के लिए भारतीय सेना से जुड़ी गोपनीय सूचनाएं भेज रहा था.

सोशल मीडिया पर ISI से संपर्क

महानिरीक्षक पुलिस सीआईडी (सुरक्षा) डॉ. विष्णुकांत ने बताया कि सीआईडी इंटेलिजेंस की टीम राज्य में जासूसी गतिविधियों पर लगातार नजर रख रही थी. इसी दौरान हनीफ खान पुत्र मीर खान (47) निवासी बासनपीर, जुनी थाना सदर हाल बाहल थाना पीटीएम मोहनगढ़, जैसलमेर की गतिविधियां संदिग्ध मिलीं. जांच में सामने आया कि वह सोशल मीडिया के जरिए पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी के संपर्क में था.

ऑपरेशन सिंदूर की जानकारी भी भेजी

हनीफ खान भारत-पाक सीमा के पास बहला गांव का रहने वाला है. उसकी सीमावर्ती क्षेत्रों मोहनगढ़, घड़साना और अन्य इलाकों में आवाजाही रहती थी. पूछताछ में पता चला कि वह सैन्य संस्थानों और सेना के मूवमेंट की जानकारी जुटाता था. यहां तक कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भी उसने पाकिस्तानी हैंडलर को सेना के आवागमन की जानकारी दी थी.

पैसों के बदले ISI को भेज रहा था खुफिया जानकारी

जयपुर स्थित केंद्रीय पूछताछ केंद्र पर विभिन्न आसूचना एजेंसियों ने उससे पूछताछ की. मोबाइल और तकनीकी जांच में भी यह साबित हुआ कि वह पैसों के बदले आईएसआई को संवेदनशील सैन्य जानकारी देता था. पुख्ता सबूत मिलने के बाद सीआईडी इंटेलिजेंस ने राजकीय गुप्त बात अधिनियम 1923 के तहत मामला दर्ज कर गुरुवार, 25 सितंबर को हनीफ खान को गिरफ्तार कर लिया.

साल 2025 में जैसलमेर से जासूसी के आरोप में गिरफ्तारी