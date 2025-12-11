विराट कोहली नहीं तो कौन है भारतीय टीम का सबसे मेहनती खिलाड़ी? यशस्वी जायसवाल का हिला देने वाला बयान आया सामने

टीम इंडिया के स्टार बल्लेबाज विराट कोहली (Virat Kohli) ने अपने कड़े अनुशासन और वर्षों की मेहनत से क्रिकेट की दुनिया में फिटनेस के प्रति एक नया मानक पेश किया है. यही वजह है कि 37 साल के हो जाने के बावजूद वह मैदान में 27 साल के खिलाड़ियों की तरह चुस्त-तंदुरुस्त नजर आते हैं. देश और दुनिया के कई खिलाड़ी उनकी तरफ फिटनेस पाने की तमन्ना रखते हैं. मगर भारतीय टीम के युवा सलामी बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल (Yashasvi Jaiswal) ने शुभमन गिल (Shubman Gill) को सबसे मेहनती खिलाड़ी के रूप में चुना है.

आज तक के साथ हुई खास बातचीत के दौरान जायसवाल ने कहा, 'शुभमन गिल. मैंने हाल के दिनों में उन्हें बेहद करीब से देखा है. वे बहुत मेहनत करते हैं और अपनी दिनचर्या का नियमितता से पालन करते हैं. वे अपनी फिटनेस, खान-पान, कौशल और प्रशिक्षण पर बहुत ध्यान देते हैं, जो कि अविश्वसनीय है. मुझे उन्हें खेलते हुए देखना और उनके साथ खेलना बहुत अच्छा लगता है. वे एक अद्भुत इंसान भी हैं.'

जायसवाल ने अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहा, 'इंग्लैंड दौरे पर टेस्ट सीरीज के दौरान उन्होंने समझदारी पूर्वक शानदार बल्लेबाजी की. हमें उन पर पूरा भरोसा था कि वे हर परिस्थितियों में अच्छा प्रदर्शन करेंगे.'

टी20 टीम में जगह बनाने के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं जायसवाल

आपको बता दें कि यशस्वी जायसवाल टेस्ट फॉर्मेट में भारतीय टीम के अभिन्न अंग हैं. मगर वनडे और टी20 फॉर्मेट में नियमित जगह पाने के लिए अब भी जद्दोजहद कर रहे हैं.

जायसवाल का इंटरनेशनल क्रिकेट करियर

23 वर्षीय जायसवाल ने खबर लिखे जाने तक भारतीय टीम की तरफ से 28 टेस्ट, 4 वनडे और 23 टी20 इंटरनेशनल मुकाबले खेले हैं. इस बीच उनके बल्ले से टेस्ट की 53 पारियों में 49.23 की औसत से 2511, वनडे की 4 पारियों में 57.00 की औसत से 171 और टी20 की 22 पारियों में 36.15 की औसत से 723 रन निकले हैं.

जायसवाल के नाम टेस्ट में 7 शतक और 23 अर्धशतक, वनडे में 1 शतक और टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में 1 शतक और 5 अर्धशतक दर्ज है.

