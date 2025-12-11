विज्ञापन
'मैं कुछ हद तक...', गंभीर की जिस रणनीति की दुनिया कर रही आलोचना, उसी के दीवाने हुए एबी डिविलियर्स

एबी डी विलियर्स ने गौतम गंभीर की तरफ से हाल ही में दिए गए बल्लेबाजी क्रम के बयान पर अपना विचार साझा किया है.

  • गंभीर ने मुख्य कोच पद संभालने के बाद भारतीय टीम के व्हाइट बॉल फॉर्मेट में बल्लेबाजी क्रम में बदलाव किए हैं
  • एबी डी विलियर्स ने गंभीर की रणनीति से सहमति जताते हुए बल्लेबाजी क्रम में बदलाव को नाजुक स्थिति बताया है
  • गंभीर की रणनीतियों से भारतीय टीम ने टी20 फॉर्मेट में बेहतर प्रदर्शन किया है
गौतम गंभीर ने जब से मुख्य कोच का पद संभाला है. तब से भारतीय टीम में कुछ अहम बदलाव देखने को मिले हैं. क्रिकेट प्रेमियों को जो सबसे बड़ा बदलाव देखने को मिला है. वह है खिलाड़ियों का व्हाइट बॉल फॉर्मेट में उनका स्थान परिवर्तन. गंभीर ने खिलाड़ियों को साफतौर पर संदेश दिया है कि सलामी बल्लेबाज को छोड़कर बाकी के अन्य बल्लेबाजों को किसी भी स्थान पर खेलने के लिए दिमागी रूप से तैयार रहना होगा. दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ वनडे सीरीज के बाद गंभीर ने कहा, 'मुझे लगता है कि वनडे फॉर्मेट में आपको वह टेम्पलेट पता होना चाहिए जिसके साथ आप खेलना चाहते हैं. मेरा हमेशा से मानना ​​रहा है कि व्हाइट बॉल फॉर्मेट में सलामी जोड़ी को छोड़कर अन्य बल्लेबाजी क्रम को बहुत ज्यादा महत्व दिया जाता है.' 

गंभीर की इस टिप्पणी पर अब पूर्व अफ्रीकी दिग्गज बल्लेबाज एबी डी विलियर्स ने अपनी प्रतिक्रिया दी है. अपने यूट्यूब चैनल पर बातचीत करते हुए उन्होंने कहा, 'मैं कुछ हद तक उनसे (गौतम गंभीर) सहमत हूं. मुझे हमेशा ही वनडे फॉर्मेट में बल्लेबाजी क्रम का बदलाव पसंद आया है, लेकिन यह एक बेहद ही नाजुक स्थिति है. क्योंकि आप खिलाड़ियों की भूमिकाओं के साथ बहुत ज्यादा छेड़छाड़ नहीं कर सकते. इसमें शीर्ष क्रम के तीन बल्लेबाज चौथे से छठे नंबर तक के बल्लेबाज और फिर अंतिम क्रम के बल्लेबाज शामिल हैं, जो लंबे समय तक टिके रह सकते हैं. यह तीन हिस्सों की तरह है. जिसमें आप रचनात्मकता दिखा सकते हैं. दाएं और बाएं हाथ के बल्लेबाजों के संयोजन और खेल की कुछ खास परिस्थितियों के अनुसार प्रयोग कर सकते हैं.'

गंभीर की रणनीतियों का भारतीय टीम को फायदा भी हुआ है. टी20 फॉर्मेट में भारतीय टीम ने इस बदलाव के साथ शानदार प्रदर्शन किया है. उन्होंने कहा, 'यह अविश्वसनीय रहा है, खासकर टी20 फॉर्मेट के लिए. मुझे लगता है कि इसका संबंध भारतीय क्रिकेट की गहराई से है.'

