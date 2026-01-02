विज्ञापन

'बिस्मिल की महफिल' इंडिया टूर 2025 का सफल समापन, देशभर में सूफी संगीत को मिली नई पहचान

प्रसिद्ध सूफी गायक बिस्मिल का बहुप्रतीक्षित ‘बिस्मिल की महफिल इंडिया टूर 2025’ सफलतापूर्वक संपन्न हो गया है. पुणे से शुरू हुआ यह संगीतमय सफर दिल्ली में भव्य समापन के साथ खत्म हुआ.

हर शहर में बिस्मिल की महफिल को दर्शकों का भरपूर प्यार मिला
नई दिल्ली:

प्रसिद्ध सूफी गायक बिस्मिल का बहुप्रतीक्षित ‘बिस्मिल की महफिल इंडिया टूर 2025' सफलतापूर्वक संपन्न हो गया है. पुणे से शुरू हुआ यह संगीतमय सफर दिल्ली में भव्य समापन के साथ खत्म हुआ. इस टूर ने देशभर में सूफ़ी संगीत के प्रति लोगों के बढ़ते रुझान को एक नई पहचान दी है. इस टूर की जानकारी बिस्मिल ने अपने आधिकारिक इंस्टाग्राम अकाउंट के ज़रिए साझा की थी. इसे योर्ज इवेंटफुली द्वारा प्रस्तुत और आयोजित किया गया. टूर के दौरान नासिक, बरेली, सूरत, लखनऊ, कोलकाता, मुंबई, लुधियाना और अहमदाबाद जैसे प्रमुख शहरों में कार्यक्रम आयोजित किए गए, जहाँ दर्शकों की रिकॉर्ड भागीदारी देखने को मिली.

हर शहर में बिस्मिल की महफिल को दर्शकों का भरपूर प्यार मिला. उनकी सूफी गायकी और भावनात्मक प्रस्तुति ने श्रोताओं को मंत्रमुग्ध कर दिया. खासतौर पर दिल्ली में हुआ अंतिम कार्यक्रम टूर का सबसे बड़ा आकर्षण रहा, जहां हजारों संगीत प्रेमी मौजूद रहे. पूरे माहौल में संगीत, भावनाओं और दर्शकों की तालियों की गूंज देखने को मिली.

टूर के समापन पर बिस्मिल ने कहा कि यह सफर उनके लिए बेहद खास रहा और उन्हें देश के अलग-अलग हिस्सों में अपने संगीत के ज़रिए लोगों से जुड़ने का मौका मिला. वहीं आयोजकों का कहना है कि यह टूर आयोजन स्तर, प्रस्तुति और दर्शक सहभागिता के मामले में एक नई मिसाल साबित हुआ है. कुल मिलाकर, ‘बिस्मिल की महफिल' इंडिया टूर 2025 ने सूफी संगीत को नए दर्शकों तक पहुंचाया और इसे भारत के सफल संगीत दौरों में शामिल कर दिया.

