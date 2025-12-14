यशस्वी जायसवाल का विस्फोट, छक्के-चौकों की बौछार करते हुए जड़ा शतक, मुंबई को मिली शानदार जीत

Yashasvi Jaiswal, Syed Mushtaq Ali Trophy 2025: सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2025 के ग्रुप बी का एक रोमांचक मुकाबला आज (14 दिसंबर 2025) मुंबई और हरियाणा के बीच पुणे स्थित डीवाई पाटिल अकादमी में खेला गया. जहां मुंबई की तरफ से शिरकत करते हुए यशस्वी जायसवाल प्रचंड लय में नजर आए. उनकी उम्दा बल्लेबाजी का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि उन्होंने पारी का आगाज करते हुए कुल 50 गेंदों का सामना किया. इस बीच 202.00 की स्ट्राइक रेट से 101 रन बनाने में कामयाब रहे. इस दौरान क्रिकेट प्रेमियों को उनके बल्ले से 16 चौके और 1 छक्का देखने को मिला. जिसके लिए वह 'प्लेयर ऑफ द मैंच' भी चुने गए.

यशस्वी के विस्फोटक पारी से मुंबई को मिली जीत

बात करें मैच के परिणाम के बारे में तो मुंबई की टीम यशस्वी के विस्फोटक पारी के बदौलत 4 विकेट से जीत हासिल करने में कामयाब रही. विपक्षी टीम की तरफ से जीत के लिए मिले 235 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए यशस्वी ने 101 रनों की सर्वाधिक शतकीय पारी खेली. उनके अलावा तीसरे क्रम के बल्लेबाज सरफराज खान ने 25 गेंदों नें 64, जबकि अजिंक्या रहाणे ने 10 गेंदों में 21 रनों का योगदान दिया.

विपक्षी टीम हरियाणा की तरफ से सामंत जाखड़ सबसे सफल गेंदबाज रहे. जिन्होंने 3.3 ओवरों में 42 रन खर्च करते हुए सर्वाधिक 2 सफलता प्राप्त की. उनके अलावा अंशुल कंबोज, ईशांत भारद्वाज, सुमित कुमार और अमित राणा ने क्रमशः 1-1 विकेट चटकाए.

234 रन बनाने में कामयाब हुई थी हरियाणा

इससे पहले पुणे में टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करते हुए हरियाणा की टीम 20 ओवरों में 3 विकेट के नुकसान पर 234 रन बनाने में कामयाब हुई थी. कैप्टन अंकित कुमार सर्वोच्च स्कोरर रहे. जिन्होंने पारी का आगाज करते हुए 42 गेंद में 211.90 की स्ट्राइक रेट से 89 रन की सर्वाधिक पारी खेली. उनके अलावा तीसरे क्रम पर बल्लेबाजी करते हुए निशांत सिंधु ने 38 गेंदों में नाबाद 63 रनों का योगदान दिया.

साईराज पाटिल ही मुंबई की तरफ से चटका पाए विकेट

मुंबई की तरफ से हरियाणा के खिलाफ एक मात्र सफल गेंदबाज साईराज पाटिल रहे. जिन्होंने 4 ओवरों में 44 रन खर्च करते हुए 2 सफलता प्राप्त की. उनके अलावा अन्य गेंदबाद विकेट के लिए तरसते ही रहे.

