दिल्ली में अपना एक घर हो, ये भला किसका सपना नहीं होता! बड़ी संख्या में सरकारी कर्मियों और पेंशनर्स का भी ये सपना होता है. अगर आप भी ऐसे कर्मचारी या पेंशनर्स में शामिल हैं तो ये खबर आप ही के लिए है. दिल्ली विकास प्राधिकरण (DDA) की 'कर्मयोगी आवास योजना' (Karmyogi Awas Yojana) आपका ये सपना पूरा कर सकती है. DDA ने सरकारी कर्मियों और पेंशनर्स के लिए रेडी-टू-मूव फ्लैट्स पर सीधे 25 फीसदी की छूट देने का ऐलान किया है. खास बात ये है कि ये योजना पूरी तरह ऑनलाइन होगी और पहले आओ, पहले पाओ के आधार पर फ्लैट आवंटित किए जाएंगे.
कहां मिलेंगे 1,168 फ्लैट?
इस योजना के तहत कुल 1,168 फ्लैट उपलब्ध कराए जा रहे हैं. इनमें 1BHK के 320, 2BHK के 576 और 3BHK के 272 फ्लैट शामिल हैं. खास बात यह है कि ये पूरा हाउसिंग पॉकेट केवल सरकारी नौकरी कर रहे कर्मचारियों और रिटायर्ड पेंशनर्स के लिए आरक्षित है. इसमें केंद्र और राज्य सरकार के कर्मचारी, PSU, PSB, विश्वविद्यालय और स्वायत्त संस्थानों से जुड़े कर्मी पात्र होंगे.
- वन BHK के 320 फ्लैट्स
- टू BHK के 576 फ्लैट्स
- थ्री BHK के 272 फ्लैट्स
ये सभी फ्लैट नरेला A1 से A4 (पॉकेट-9) में स्थित हैं. फ्लैट्स वाला इलाका एक विशाल अर्बन फॉरेस्ट की ओर ओपन है यानी कि लोगों को सामने साफ स्वच्छ वातावरण और खुली हवा में सांस लेने का मौका मिलेगा. डीडीए ने भी पर्यावरण और हवा की गुणवत्ता बेहतर रहने का दावा किया गया है. सारे फ्लैट्स फ्रीहोल्ड हैं और नए हैं. सैंपल फ्लैट्स भी विजिट के लिए खुले रहेंगे.
25% छूट के बाद कितनी है कीमत?
DDA की ओर से जारी जानकारी के मुताबिक, 25 फीसदी छूट के बाद फ्लैट्स की शुरुआती कीमतें बेहद कम हो गई हैं, जो कि सरकारी कर्मचारियों के लिए किफायती साबित हो सकती हैं.
- 1BHK फ्लैट: लगभग ₹34.03 लाख
- 2BHK फ्लैट: लगभग ₹79.81 लाख
- 3BHK फ्लैट: लगभग ₹1.14 करोड़
40 मिनट में एयरपोर्ट, मेट्रो स्टेशन भी बनेगा
इन फ्लैट्स में स्पेशियस बालकनी, पर्याप्त पार्किंग, बड़े कॉमन स्पेस, कम्युनिटी सेंटर/क्लब हाउस जैसी सुविधाएं दी जाएंगी. सुरक्षा के लिए एक्स-सर्विसमैन की तैनाती का भी जिक्र किया गया है.
DDA समय-समय पर दिल्ली में फ्लैट लेने के फायदे भी बताता रहता है. प्राइम लोकेशन पर घर, सेफ्टी और सिक्योरिटी, बजट फ्रेंडली जैसे कई पहलुओं पर DDA के फ्लैट बेहतर साबित होते हैं.
DDA ka flat le loon?— Delhi Development Authority (@official_dda) November 15, 2025
Kya hi ho jayega?
Prime location
Budget-friendly
Safety & legal security
Peace of mind
Bas… future secure ho jayega
Visit: https://t.co/JAnU8KK2Z9 pic.twitter.com/fRv8VCfC64
कब और कैसे करना होगा आवेदन?
आवेदन प्रक्रिया पूरी तरह ऑनलाइन होगी. इच्छुक पात्र आवेदक DDA की आधिकारिक वेबसाइट या ई-सेवाएं पोर्टल के जरिए रजिस्ट्रेशन और बुकिंग कर सकते हैं.
- स्कीम ब्रॉशर: 19 दिसंबर 2025 से
- रजिस्ट्रेशन शुरू: 19 दिसंबर 2025
- बुकिंग की शुरुआत: 14 जनवरी 2026
- योजना की वैधता: 31 मार्च 2026 तक
कुल मिलाकर, बढ़ती महंगाई और दिल्ली के रियल एस्टेट मार्केट में बूम को देखते हुए DDA की कर्मयोगी आवास योजना सरकारी कर्मियों के लिए सस्ते और सुरक्षित घर का एक अहम मौका मानी जा रही है.
