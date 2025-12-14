VIDEO: पाकिस्तान के खिलाफ फ्लॉप रहे वैभव सूर्यवंशी, सय्याम ने महज इतने रनों पर कर दिया आउट

India Under 19 vs Pakistan Under 19, Asia Cup 2025: अंडर-19 एशिया कप 2025 का पांचवां मुकाबला आज (14 दिसंबर 2025) भारत अंडर 19 और पाकिस्तान अंडर 19 के बीत दुबई में खेला जा रहा है. जहां भारतीय क्रिकेट प्रेमियों को होनहार बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी (Vaibhav Suryavanshi) से एक आतिशी पारी की उम्मीद थी. मगर पारी का आगाज करते हुए वह सस्ते में पवेलियन चलते बने. वैभव को विपक्षी टीम के गेंदबाज मोहम्मद सय्याम (Mohammad Sayyam) ने आउट करते हुए पवेलियन का रास्ता दिखाया है. आउट होने से पूर्व वैभव ने कुल 6 गेंदों का सामना किया. इस बीच 83.33 की स्ट्राइक रेट से 5 रन बनाने में कामयाब रहे. इस दौरान उनके बल्ले से क्रिकेट प्रेमियों को 1 चौका देखने को मिला.

कुछ इस तरह सय्याम ने वैभव को बनाया शिकार

पाकिस्तान की तरफ से पारी का चौथा ओवर मैदान में लेकर आए मोहम्मद सय्याम ने दूसरी गेंद वैभव सूर्यवंशी के मिडिल स्टंप को निशाना बनाकर डाला. जहां गेंद को डिफेंस करने के मामले में वह चूक गए. परिणाम यह रहा कि गेंद बॉलर के ही दिशा में उछल गई. यहां सय्याम ने कोई गलती नहीं की और शानदार तरीके से गेंद को पकड़ते हुए उन्हें पवेलियन जाने पर मजबूर कर दिया.

SEYAM DISMISSES VAIBHAV SURYAVANSHI FOR 5 RUNS ❤️‍🔥🍿 pic.twitter.com/qmjDd0SnJg — PCT Replays 2.0 (@ReplaysPCT) December 14, 2025

संयुक्त अरब अमीरात के खिलाफ खूब चला था वैभव का बल्ला

पाकिस्तान अंडर-19 टीम के खिलाफ जरूर वैभव सूर्यवंशी का बल्ला खामोश रहा है. मगर टूर्नामेंट के पहले मुकाबले में संयुक्त अरब अमीरात के खिलाफ उनका बल्ला खूब चला था. उनके विस्फोटक बल्लेबाजी का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि UAE अंडर-19 टीम के खिलाफ उन्होंने कुल 95 गेंदों का सामना किया. इस बीच 180.00 की स्ट्राइक रेट से 171 रन बनाने में कामयाब रहे. इस दौरान क्रिकेट प्रेमियों को उनके बल्ले से 9 चौके और 14 खूबसूरत छक्के देखने को मिले.

यह भी पढ़ें- IPL Auction 2026: ग्रीन, पथिराना, स्मिथ, ऑक्शन में इन 5 खिलाड़ियों पर होगी छप्परफाड़ पैसों की बारिश