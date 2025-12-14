विज्ञापन
VIDEO: पाकिस्तान के खिलाफ फ्लॉप रहे वैभव सूर्यवंशी, सय्याम ने महज इतने रनों पर कर दिया आउट

पाकिस्तान अंडर 19 के खिलाफ वैभव सूर्यवंशी सस्ते में पवेलियन लौटे हैं. युवा स्टार को विपक्षी टीम के गेंदबाज मोहम्मद सय्याम ने आउट करते हुए पवेलियन का रास्ता दिखाया है.

VIDEO: पाकिस्तान के खिलाफ फ्लॉप रहे वैभव सूर्यवंशी, सय्याम ने महज इतने रनों पर कर दिया आउट
Vaibhav Suryavanshi
  • अंडर-19 एशिया कप 2025 के पांचवें मुकाबले में भारत अंडर 19 और पाकिस्तान अंडर 19 की टीम आमने-सामने है
  • भारतीय बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी से एक मजबूत प्रदर्शन की उम्मीद थी लेकिन वह जल्दी आउट हो गए हैं
  • वैभव सूर्यवंशी ने कुल छह गेंदों का सामना किया और 83.33 की स्ट्राइक रेट से पांच रन बनाए
अन्य न्यूज़ ब्रीफ

India Under 19 vs Pakistan Under 19, Asia Cup 2025: अंडर-19 एशिया कप 2025 का पांचवां मुकाबला आज (14 दिसंबर 2025) भारत अंडर 19 और पाकिस्तान अंडर 19 के बीत दुबई में खेला जा रहा है. जहां भारतीय क्रिकेट प्रेमियों को होनहार बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी (Vaibhav Suryavanshi) से एक आतिशी पारी की उम्मीद थी. मगर पारी का आगाज करते हुए वह सस्ते में पवेलियन चलते बने. वैभव को विपक्षी टीम के गेंदबाज मोहम्मद सय्याम (Mohammad Sayyam) ने आउट करते हुए पवेलियन का रास्ता दिखाया है. आउट होने से पूर्व वैभव ने कुल 6 गेंदों का सामना किया. इस बीच 83.33 की स्ट्राइक रेट से 5 रन बनाने में कामयाब रहे. इस दौरान उनके बल्ले से क्रिकेट प्रेमियों को 1 चौका देखने को मिला. 

कुछ इस तरह सय्याम ने वैभव को बनाया शिकार 

पाकिस्तान की तरफ से पारी का चौथा ओवर मैदान में लेकर आए मोहम्मद सय्याम ने दूसरी गेंद वैभव सूर्यवंशी के मिडिल स्टंप को निशाना बनाकर डाला. जहां गेंद को डिफेंस करने के मामले में वह चूक गए. परिणाम यह रहा कि गेंद बॉलर के ही दिशा में उछल गई. यहां सय्याम ने कोई गलती नहीं की और शानदार तरीके से गेंद को पकड़ते हुए उन्हें पवेलियन जाने पर मजबूर कर दिया. 

संयुक्त अरब अमीरात के खिलाफ खूब चला था वैभव का बल्ला 

पाकिस्तान अंडर-19 टीम के खिलाफ जरूर वैभव सूर्यवंशी का बल्ला खामोश रहा है. मगर टूर्नामेंट के पहले मुकाबले में संयुक्त अरब अमीरात के खिलाफ उनका बल्ला खूब चला था. उनके विस्फोटक बल्लेबाजी का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि UAE अंडर-19 टीम के खिलाफ उन्होंने कुल 95 गेंदों का सामना किया. इस बीच 180.00 की स्ट्राइक रेट से 171 रन बनाने में कामयाब रहे. इस दौरान क्रिकेट प्रेमियों को उनके बल्ले से 9 चौके और 14 खूबसूरत छक्के देखने को मिले.

