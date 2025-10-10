यशस्वी जायसवाल ने दिल्ली में की रिकॉर्ड की बौछार, डॉन ब्रैडमैन और सचिन तेंदुलकर के क्लब में हुए शामिल

Yashasvi Jaiswal, India vs West Indies: दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में यशस्वी जायसवाल ने बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए अपने टेस्ट करियर का सातवां शतक पूरा कर लिया है. इस दौरान उन्होंने कुछ खास उपलब्धियां भी हासिल की हैं. वह दुनिया के उन चुनिंदा खिलाड़ियों की लिस्ट में शामिल हो गए हैं. जिन्होंने 24 साल की उम्र से पहले सात या सात से अधिक टेस्ट शतक लगाए हैं. इसमें पहला नाम ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टीम के महान पूर्व बल्लेबाज डॉन ब्रैडमैन का आता है. ब्रैडमैन ने 24 साल की उम्र से पहले 12 शतक जड़े थे. उनके बाद दूसरे पायदान पर खेल जगत में 'क्रिकेट के भगवान' के रूप में मशहूर सचिन तेंदुलकर का नाम आता है. सचिन ने 24 साल की उम्र से पहले 11 बनाए थे. तीसरे स्थान पर गारफील्ड सोबर्स काबिज हैं. सोबर्स के बल्ले से नौ शतक आए थे. चौथे स्थान अपर यशस्वी समेत कुल पांच खिलाड़ियों का नाम आता है. जिसमें यशस्वी जायसवाल, जावेद मियांदाद, ग्रीम स्मिथ, एलेस्टियर कुक और केन विलियमसन का नाम शामिल है. इन पांचों ही खिलाड़ियों ने 24 साल की उम्र से पहले क्रमशः सात-सात शतक लगाए हैं.

24 साल की उम्र से पहले सर्वाधिक टेस्ट शतक लगाने वाले चुनिंदा खिलाड़ी

12 - डॉन ब्रैडमैन (ऑस्ट्रेलिया)

11 - सचिन तेंडुलकर (भारत)

09 - गारफील्ड सोबर्स (वेस्टइंडीज)

07 - जावेद मियांदाद (पाकिस्तान)

07 - ग्रीम स्मिथ (दक्षिण अफ्रीका)

07 - एलेस्टियर कुक (इंग्लैंड)

07 - केन विलियमसन (न्यूजीलैंड)

07 - यशस्वी जायसवाल (भारत)

23 साल की उम्र में सर्वाधिक टेस्ट शतक लगाने वाले दूसरे बल्लेबाज हैं यशस्वी जायसवाल

यही नहीं यशस्वी जायसवाल भारतीय टीम की तरफ से टेस्ट क्रिकेट में 23 साल की उम्र में सर्वाधिक टेस्ट शतक लगाने वाले दूसरे बल्लेबाज हैं. पहले स्थान पर सचिन तेंदुलकर का नाम आता है. जिन्होंने 23 साल की उम्र तक टेस्ट क्रिकेट में सर्वाधिक 11 शतक लगाए थे. जायसवाल सात टेस्ट शतकों के साथ दूसरे, जबकि रवि शास्त्री और दिलीप वेंगसरकर क्रमशः पांच-पांच टेस्ट शतकों के साथ तीसरे स्थान पर काबिज हैं.

23 साल की उम्र में भारत के लिए सर्वाधिक टेस्ट शतक

11 - सचिन तेंदुलकर

07 - यशस्वी जायसवाल

05 - रवि शास्त्री

05 - दिलीप वेंगसरकर

टेस्ट मैचों में एक कैलेंडर वर्ष में कई बार 3 शतक लगाने वाले भारतीय सलामी बल्लेबाज

07 - सुनील गावस्कर (1971, 1976, 1977, 1978, 1979, 1983, 1986)

03 - वीरेंद्र सहवाग (2004, 2008, 2010)

02 - गौतम गंभीर (2008, 2009)

02 - यशस्वी जायसवाल (2024, 2025)

