यशस्वी का ‘सत्ता’: दिल्ली में भी दिखा दम, सातवें शतक को खास तरीके से किया सेलिब्रेट, VIDEO

Yashasvi Jaiswal, India vs West Indies: यशस्वी जायसवाल ने अरुण जेटली स्टेडियम में बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए अपने टेस्ट करियर का सातवां शतक पूरा कर लिया है.

यशस्वी का 'सत्ता': दिल्ली में भी दिखा दम, सातवें शतक को खास तरीके से किया सेलिब्रेट, VIDEO
Yashasvi Jaiswal
  • यशस्वी जायसवाल ने अहमदाबाद टेस्ट की पहली पारी में 36 रन बनाए लेकिन आगे मौका नहीं मिला
  • दिल्ली में अभ्यास के दौरान यशस्वी ने गेंदबाजी की भी प्रैक्टिस कर इतिहास कायम करने का इरादा दिखाया
  • वेस्टइंडीज के खिलाफ दिल्ली में यशस्वी ने 145 गेंदों पर 16 चौकों की मदद से अपना सातवां टेस्ट शतक पूरा किया
अन्य न्यूज़ ब्रीफ

Yashasvi Jaiswal, India vs West Indies: अहमदाबाद टेस्ट की पहली पारी में टीम इंडिया के टैलेंटेड, युवा और सॉलिड ओपनर ने एक पारी में 36 रन बनाए और फिर उन्हें आगे मौका ही नहीं मिल पाया. लेकिन दिल्ली में मैच से पहले यशस्वी जायसवाल दोनों दिन जबरदस्त प्रैक्टिस करते दिखे. नेट्स पर गेंदबाजी की भी प्रैक्टिस की. यहां उनका फोकस भी बिल्कुल अलग ही नजर आया. जाहिर है वो उस दौरान पिच पर इतिहास कायम करने को कमर कस रहे थे.

दिल्ली में लगा पहला शतक

यशस्वी ने वेस्टइंडीज के खिलाफ 145 गेंदों पर 16 चौकों के सहारे अपने टेस्ट करियर का 7वां शतक पूरा किया. शतक पूरा करते ही यशस्वी ने हेल्मेट उतारा और ‘लव' का साइन बनाकर ड्रेसिंग रूम और स्टेडियम में बैठे सभी दर्शकों की ओर इशारा किया और ऊपरवाले का शुक्रिया भी अदा किया. 

दो साल पहले रोसू (Roseau) वेस्टइंडीज में (2023 में 171 रन) विंडीज टीम के खिलाफ अपने डेब्यु मैच में उन्होंने शतक से ही शुरुआत की थी. तकरीबन 50 के औसत से खेलने वाले यशस्वी ने इस दौरान 12 अर्द्धशतकीय पारियां भी खेली हैं. 

सभी शतक अलग-अलग मैदानों पर

कमाल की बात ये है कि यशस्वी के सभी शतक अलग-अलग मैदानों पर ही आये हैं. दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडिम में ये उनका पहला टेस्ट शतक है. यशस्वी की तकनीक किसी भी टीम का भरोसा बढ़ाती है. विंडीज टीम कमजोर मानी जा रही है और ट्रांजिशन के दौर से गुजर रही है. लेकिन यशस्वी का फॉर्म इंग्लैंड से ही बरकरार है. इंग्लैंड के खिलाफ पहले टेस्ट लीड्स में और फिर आखिरी टेस्ट ओवल पर उनकी बेहद अहम शतकीय पारी के चर्चा आज भी क्रिकेट फ़ैन्स का रोमांच बढ़ाती है. 

जायसवाल का क्लास

यशस्वी ने दिल्ली की अपनी शतकपीय पारी में कई क्लास शॉट्स लगाये. कभी जरूरत से ज्यादा बड़ा रिस्क नहीं लेते दिखे. उनके कवर ड्राइव और कट से लेकर स्ट्रेट ड्राइव तक हर क्लासिक शॉट्स की कॉमेंटेटर तारीफ करते रहे तो फैन्स तालियां बजाकर बेहतरीन क्रिकेट का लुत्फ उठाते रहे. यशस्वी की पारी ने टीम इंडिया के लिए जीत का मॉमेन्टम तय कर दिया है. टीम इंडिया जीत की रफ्तार पकड़ चुकी है.

पूरी स्टोरी पढ़ें

India, Yashasvi Bhupendra Kumar Jaiswal, Cricket
