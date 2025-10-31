विज्ञापन
विशेष लिंक

Hyundai Venue N Line: स्पोर्टी लुक, धांसू फीचर्स, हुंडई वेन्यू N लाइन की बुकिंग शुरू, इस दिन होगी लॉन्च

Hyundai Venue N Line: हुंडई वेन्यू एन लाइन को पावर देने के लिए 1.0-लीटर टर्बोचार्ज्ड पेट्रोल डायरेक्ट इंजेक्शन इंजन दिया गया है. यह इंजन 120 हॉर्सपावर (hp) की पावर और 172 Nm का टॉर्क जनरेट करता है.

Read Time: 2 mins
Share
Hyundai Venue N Line: स्पोर्टी लुक, धांसू फीचर्स, हुंडई वेन्यू N लाइन की बुकिंग शुरू, इस दिन होगी लॉन्च

Hyundai Venue N Line: हुंडई मोटर इंडिया लिमिटेड ने अपनी पॉपुलर सब-कॉम्पैक्ट एसयूवी वेन्यू के परफॉर्मेंस-ओरिएंटेड वर्जन वेन्यू एन लाइन का ऐलान कर दिया है. कंपनी ने बताया है कि यह नई एसयूवी भारतीय बाजार में 4 नवंबर, 2025 को लॉन्च की जाएगी. इसके साथ ही, हुंडई ने इस अपडेटेड मॉडल की बुकिंग भी शुरू कर दी है. अगर आप इस शानदार कॉम्पैक्ट एसयूवी को खरीदना चाहते हैं तो डीलरशिप को ₹25,000 की टोकन अमाउंट देकर इसे बुक करा सकते हैं.

Latest and Breaking News on NDTV

Photo Credit: Hyundai

स्पोर्टी डिजाइन

वेन्यू एन लाइन को स्टैंडर्ड वेन्यू से अलग दिखाने के लिए कई अहम डिजाइन में बदलाव किए गए हैं. एक्सटीरियर में सबसे खास हैं लाल एक्सेंट से सजे हुए यूनिक फ्रंट और रियर बंपर. इसमें 17-इंच के डायमंड-कट अलॉय रिम्स, स्पोर्टी रेड ब्रेक कैलिपर्स, विंग-स्टाइल स्पॉइलर और एक डुअल-टिप एग्जॉस्ट सिस्टम भी शामिल है.

कलर ऑप्शन

कलर ऑप्शन की बात करें तो, एसयूवी पांच सॉलिड रंगों (एटलस व्हाइट, टाइटन ग्रे, ड्रैगन रेड, एबिस ब्लैक, और हेजल ब्लू) और ब्लैक रूफ के साथ तीन डुअल-टोन ऑप्शन में मिलेगी.

प्रीमियम इंटीरियर

केबिन के अंदर, हुंडई ने ब्लैक अपहोल्स्ट्री का इस्तेमाल किया है, जिसे लाल हाइलाइट्स के साथ बनाया गया है. एन लाइन की पहचान को मजबूत करने के लिए मेटल पैडल और 'N' ब्रांडेड पूरे केबिन में दिए गए हैं.

टेक्नोलॉजी के मामले में दमदार

  • 12.3-इंच का टचस्क्रीन NVIDIA का नेविगेशन डिस्प्ले है
  • 12.3-इंच का डिजिटल गेज क्लस्टर
  • 8-स्पीकर का प्रीमियम बोस (Bose) साउंड सिस्टम
  • सराउंड व्यू मॉनिटरिंग, ब्लाइंड स्पॉट व्यू मॉनिटरिंग और एक अरोमा डिफ्यूजर जैसे शानदार फीचर्स मौजूद हैं.

इंजन और परफॉर्मेंस

हुंडई वेन्यू एन लाइन को पावर देने के लिए 1.0-लीटर टर्बोचार्ज्ड पेट्रोल डायरेक्ट इंजेक्शन इंजन दिया गया है. यह इंजन 120 हॉर्सपावर (hp) की पावर और 172 Nm का टॉर्क जनरेट करता है. आप इसके इंजन को 6-स्पीड मैनुअल या 7-स्पीड डुअल-क्लच ट्रांसमिशन (DCT) के साथ चुन सकते हैं, जिसमें ऑटोमैटिक वेरिएंट के लिए पैडल शिफ्टर्स भी दिए गए हैं.

सेफ्टी फीचर्स

  • सेफ्टी को बढ़ाने के लिए, वेन्यू एन लाइन में कई कमाल के फीचर्स शामिल किए गए हैं:
  • ADAS लेवल 2 फीचर्स जिसमें 21 ड्राइवर-असिस्टेंस फंक्शन हैं.
  • ऑटो होल्ड के साथ इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक.
  • टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम.

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Hyundai Venue N Line, Venue N Line, Hyundai Motor India, Hyundai Venue N Line Launch, Hyundai Venue N Line Features
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com