Yashasvi Jaiswal : 'यशस्वी भव:' जायसवाल की पहली वनडे सेंचुरी से कैसे बढ़ने वाली है टीम मैनेजमेंट की टेंशन

Yashasvi Jaiswal First ODI Century: विशाखापत्तनम में सीरीज़ जीत की नींव कुलदीप यादव और प्रसिद्ध कृष्णा ने रखी तो रोहित शर्मा और यशस्वी जायसवाल टीम को जीत की दहलीज़ तक ले आए. अपने चौथे ही वनडे में वनडे करियर का पहला शतक लगाकर यशस्वी ने इशारा कर दिया है कि वो लंबी रेस का घोड़ा हैं. दो साल अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में बिताने के बाद यशस्वी जायसवाल को पहली सीरीज़ में ढंग से वनडे क्रिकेट खेलने का मौक़ा मिला और यशस्वी अपने चौथे वनडे में शानदार मैच विनिंग शतकीय पारी खेलने में कामयाब रहे.

यशस्वी ने 75 गेंदों पर 3 चौके और 1 छक्का लगाकर बड़े ही धैर्य से अपनी हाफ़ सेंचुरी पूरी की. और फिर, 111 गेंदों पर 10 चौके और 1 छक्के लगाकर अपने वनडे करियर की पहली सेंचुरी भी पूरी कर ली. मुंबई में रहने वाले बिहार के 23 साल के बांये हाथ के ओपनर यशस्वी जायसवाल की बल्लेबाज़ी में एक अलग क्लास है. सिर्फ़ दो साल पहले वेस्ट इंडीज़ के ख़िलाफ़ अपना पहला टेस्ट खेलने वाले यशस्वी जायसवाल के नाम 28 टेस्ट में 7 शतक और 13 अर्द्धशतक हैं.

मुश्किल से मिला मौक़ा, तीनों फॉर्मैट में शतक

लेकिन विशाखापत्तनम में आख़िरकार पूर्व कप्तान रोहित शर्मा के साथ पार्टनरशिप उन्हें रास आ गई. रोहित के साथ 155 रन और फिर विराट कोहली के साथ मैच विनिंग साझेदारी खेली. जायसवाल के नाम टेस्ट में 7, वनडे और टी-20 में 1-1 शतक हो गए हैं.



लेकिन मौजूदा सीरीज़ में उनकी शुरुआत अच्छी नहीं रही. भारत बनाम दक्षिण अफ़्रीका की वनडे सीरीज़ की पहली दो पारियों में यशस्वी जायसवाल रांची और रायपुर की पाटा विकेटों पर भी सिर्फ़ 18 और 22 रन ही बना सके. वनडे में डेब्यु करने का मौक़ा भी यशस्वी को इसी साल नागपुर में इंग्लैंड के ख़िलाफ़ मिला जब वो 15 रन ही बना सके थे.

ओपनर्स की भीड़, यशस्वी के शतक से बढ़ेगी टीम मैनेजमेंट की टेंशन

वनडे में टॉप ऑर्डर में टैलेंट की भीड़ की वजह से जायसवाल को मौक़ा तब मिल पाया जब कप्तान शुभमन गिल चोटिल होकर बाहर हुए. बड़ी बात ये भी है कि अब यशस्वी की शतकीय पारी के बाद अगली वनडे सीरीज़ में कप्तान शुभमन गिल, पूर्व कप्तान रोहित शर्मा और यशस्वी जायसवाल के बीच टॉप ऑर्डर के लिए प्लेइंग XI का चयन गौतम गंभीर और पार्टी के लिए मुश्किल होने वाला है. भारत और न्यूज़ीलैंड के बीच अगले ही महीने शुरू होने वाली तीन मैचों की वनडे सीरीज़ में प्लेइंग XI में ख़ासकर ओपनर्स का चुनाव बेहद दिलचस्प साबित होने वाला है.

तीनों फॉर्मैट में शतक, उम्दा औसत और स्ट्राइक रेट

अंतर्राष्ट्रीय टेस्ट, वनडे और टी-20 में शतकीय पारी खेलने वाले यशस्वी के नाम लिस्ट-A और फ़र्स्ट क्लास-दोनों ही फॉर्मैट में औसत 50 से ज़्यादा है. टेस्ट में भी उनका औसत 49 से ज़्यादा है. जबकि, अंतर्राष्ट्रीय टी-20 में उनका स्ट्राइक रेट 165 के करीब और घरेलू टी-20 में SR 150 से ज़्यादा है. यशस्वी सभी फॉर्मैट के उम्दा खिलाड़ी हैं और आनेवाले दिनों में हर फॉर्मैट में टीम इंडिया का चमकता सितारा. विशाखापत्तनमें यशस्वी के बल्ले ने वनडे में रनों का स्वाद चख लिया है.

