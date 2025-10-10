विज्ञापन
IND vs WI: आखिरकार शुभमन गिल की बदली किस्मत, छह मुकाबलों के बाद जीता टॉस

India vs West Indies, 2nd Test: शुभमन गिल ने पिछले छह मुकाबलों में टॉस गंवाने के बाद आखिरकार सातवें मुकाबले में टॉस जीत लिया है.

IND vs WI: आखिरकार शुभमन गिल की बदली किस्मत, छह मुकाबलों के बाद जीता टॉस
शुभमन गिल ने जीता टॉस
  • IND vs WI के बीच दो मैचों की टेस्ट सीरीज का दूसरा मुकाबला दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में खेला जा रहा है
  • शुभमन गिल ने छह लगातार टॉस हारने के बाद इस मैच में टॉस जीतकर भारतीय टीम को बढ़त दिलाई है
  • पिछले छह मुकाबलों में भारतीय कप्तान को टॉस के दौरान लगातार हार का सामना करना पड़ा था
India vs West Indies, 2nd Test: आखिरकार छह बार लगातार टॉस गंवाने के बाद शुभमन गिल ने टॉस जीत लिया है. भारत और वेस्टइंडीज के बीच जारी दो मैचों की टेस्ट सीरीज का दूसरा मुकाबला आज (10 अक्तूबर 2025) से दिल्ली स्थित अरुण जेटली स्टेडियम में खेला जा रहा है. जहां सिक्का भारतीय पक्ष में गिरा है. इस मुकाबले से पहले पिछले छह मुकाबलों में टॉस के दौरान भारतीय कप्तान को निराशा ही हाथ लगी थी. मगर लगता है कि अब किस्मत ने उनका साथ देना शुरू कर दिया है. उन्होंने अरुण जेटली स्टेडियम में टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला लिया है. 

टॉस जीतकर गिल ने बल्लेबाजी ही क्यों चुना? 

आप जरूर सोच रहे होंगे कि भारतीय कप्तान ने अरुण जेटली स्टेडियम में टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का ही फैसला क्यों लिया है? इसका जवाब भी उन्होंने दिया है. टॉस जितने के बाद भारतीय कप्तान ने कहा, 'पिच बल्लेबाजी के लिए अच्छी नजर आ रही है. हम बोर्ड पर अच्छा टोटल बनाने की कोशिश करेंगे.'

कप्तानी की जिम्मेदारी पर अपना विचार साझा करते हुए उन्होंने कहा कि कप्तानी मिलने से उनके भीतर कुछ खास बदलाव नहीं आया है. हालांकि, वह यह भी मानते हैं कि उनके कंधों पर कुछ अतिरिक्त जिम्मेदारी आ गई है. दिल्ली टेस्ट के लिए टीम में कोई बदलाव नहीं किया गया है. 

दिल्ली टेस्ट के लिए दोनों टीमों की प्लेइंग इलेवन

भारत: यशस्वी जायसवाल, के एल राहुल, साई सुदर्शन, शुभमन गिल (कप्तान), ध्रुव जुरेल, रवींद्र जाडेजा, वॉशिंगटन सुंदर, नीतीश कुमार रेड्डी, कुलदीप यादव, जसप्रीत बुमराह और मोहम्मद सिराज. 

वेस्टइंडीज: जॉन कैंपबेल, तेजनारायण चंद्रपॉलस, टेविन इमलाक, रॉस्टन चेज़ (कप्तान), शे होप, जस्टिन ग्रीव्स, खारी पिएर, जोमेल वारिकन, एंडरसन फ़िलिप और जेडेन सील्स. 

India, Shubman Singh Gill, Cricket
