9 जनवरी से 5 फरवरी तक नवी मुंबई और वडोदरा में खेला जाएगा WPL का चौथा सीजन

WPL 2026 Date and Venue Announced

WPL 2026 Date and Venue Announced: 2026 विमेंस प्रीमियर लीग के लिए नवी मुंबई और वडोदरा वेन्यू हैं, जो 9 जनवरी से 5 फरवरी तक होगा. टूर्नामेंट नवी मुंबई के डीवाई पाटिल स्टेडियम में शुरू होगा, जबकि फाइनल वडोदरा के कोटांबी स्टेडियम में होगा. यह घोषणा WPL कमेटी के चेयरमैन जयेश जॉर्ज ने गुरुवार को नई दिल्ली में कॉम्पिटिशन के पहले मेगा ऑक्शन के शुरू होने से पहले की. IANS को पता चला है कि WPL कमेटी ने तारीखों और वेन्यू को फाइनल करने के लिए दोपहर के आसपास ऑक्शन वेन्यू पर एक मीटिंग की, और पूरा शेड्यूल जल्द ही आने की उम्मीद है.

जॉर्ज द्वारा घोषित तारीखों के अनुसार, चौथा WPL फाइनल भारत और श्रीलंका में 2026 मेन्स T20 वर्ल्ड कप शुरू होने से दो दिन पहले होगा. IANS को पता चला है कि WPL 2026 का दूसरा हाफ वडोदरा में रखने का कारण यह भी है कि कोटाम्बी स्टेडियम 11 जनवरी को भारत और न्यूज़ीलैंड के बीच पुरुषों की ODI सीरीज़ का पहला मैच होस्ट करने वाला है.

वडोदरा 2025 में WPL के चार होस्ट में से एक था और अब उसे पूरा दूसरा हाफ और नॉकआउट स्टेज भी मिलेंगे, जिसमें सबसे ज़रूरी टाइटल मैच भी शामिल है. यह टूर्नामेंट 2 नवंबर को भारत के 2025 महिला ODI वर्ल्ड कप जीतने के बाद पहली बार WPL में महिला क्रिकेट की वापसी भी दिखाएगा.

अभी के लिए, सभी पांच टीमों – दो बार की चैंपियन मुंबई इंडियंस, 2024 की विजेता रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु, तीन बार की रनर-अप दिल्ली कैपिटल्स, UP वॉरियर्स और गुजरात जायंट्स – का फोकस 2026 सीज़न के लिए ट्रॉफी जीतने वाली टीम बनाने पर होगा.

मेगा ऑक्शन में, भारत की ODI वर्ल्ड कप विनिंग कैप्टन हरमनप्रीत कौर MI टेबल पर झूलन गोस्वामी, नई कोच लिसा केइटली और टीम मालिकों के साथ मौजूद हैं. DC के पास हेड कोच जोनाथन बैटी और क्रिकेट डायरेक्टर सौरव गांगुली के रूप में स्टार खिलाड़ियों की लाइन-अप है.

UPW के नए हेड कोच अभिषेक नायर और मेंटर लिसा स्थालेकर मौजूद हैं, जबकि प्रवीण तांबे और माइकल क्लिंगर GG को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और RCB की नई अपॉइंटेड असिस्टेंट कोच अन्या श्रुबसोल हेड कोच मालोलन रंगराजन के साथ टेबल पर हैं.

