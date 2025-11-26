WPL 2026 Mega Auction: मेगा ऑक्शन में फ्रेंचाइजी के रडार पर रहेंगी ये अनकैप्ड भारतीय खिलाड़ी

WPL 2026 Mega Auction Uncapped Player: अब तक के अपने तीन सीज़न में, विमेंस प्रीमियर लीग (WPL) टैलेंटेड क्रिकेटरों के लिए चमकने और भारतीय टीम में एंट्री करने के लिए एक लॉन्चपैड साबित हुई है. एन. श्री चरणी और क्रांति गौड़ जैसे खिलाड़ी इस ट्रेंड के खास उदाहरण हैं, क्योंकि इन दोनों ने हाल ही में ODI वर्ल्ड कप में भारत की जीत में अहम भूमिका निभाई थी. उनसे पहले, श्रेयंका पाटिल, साइका इशाक, आशा शोभना, काश्वी गौतम और टाइटस साधु जैसे खिलाड़ी WPL के ज़रिए ही मशहूर हुए और कॉम्पिटिशन में शानदार प्रदर्शन के बाद नेशनल सेटअप में पहुंचे.

गुरुवार को नई दिल्ली में होने वाले 2026 WPL के मेगा ऑक्शन में, हालांकि बड़े इंटरनेशनल खिलाड़ी स्पॉटलाइट में रहेंगे, लेकिन फैंस की नज़रें 142 अनकैप्ड भारतीय खिलाड़ियों के बड़े पूल से फ्रेंचाइजी द्वारा खोजे गए शानदार खिलाड़ियों पर होंगी.

IANS कुछ ऐसे अनकैप्ड क्रिकेटरों पर नज़र डाल रहा है, जो पहले कभी लीग में नहीं खेले हैं, और आने वाले WPL ऑक्शन में उन पर ज़ोरदार बोली लग सकती है:

वैष्णवी शर्मा (बेस प्राइस – INR 10 लाख)

बाएं हाथ की स्पिनर ने इस साल मलेशिया में भारत के U-19 वर्ल्ड कप जीतने के दौरान हैट्रिक लेकर बड़े स्टेज पर अपनी पहचान बनाई, जहां वह विकेट लेने के चार्ट में भी टॉप पर रहीं. तब से, उनका सफ़र बहुत बढ़िया रहा है. वैष्णवी ने हाल ही में सीनियर विमेंस T20 ट्रॉफी में 11 मैचों में 6.47 के इकॉनमी रेट से 21 विकेट लेकर सबसे ज़्यादा विकेट लेकर अपना दबदबा बनाया. उन्होंने सेंट्रल ज़ोन के लिए पांच मैचों में 12 विकेट लेकर इंटर-ज़ोनल टूर्नामेंट में अपना पर्पल पैच बनाए रखा.

दोनों टूर्नामेंट पर WPL स्काउट्स ने ग्राउंड पर करीब से नज़र रखी थी, और उन्होंने वैष्णवी की हवा में धीमी बॉलिंग करके तेज़ टर्न लेने की काबिलियत पर ध्यान दिया होगा. लेफ्ट-आर्म स्पिनर्स की भारी डिमांड होने वाली है, इसलिए उम्मीद है कि टीमें वैष्णवी के लिए बोली लगाएंगी. वैष्णवी मध्य प्रदेश की रहने वाली हैं, इसी राज्य ने पूजा वस्त्रकार और क्रांति गौड़ जैसे भारतीय खिलाड़ी दिए हैं.

दीया यादव (बेस प्राइस – INR 10 लाख)

टॉप-ऑर्डर की इस ज़बरदस्त बैट्समैन ने जानबूझकर अपना गेम हरियाणा की साथी ओपनर शैफाली वर्मा से सीखा है. सीनियर विमेंस T20 ट्रॉफी में उनका प्रदर्शन शानदार रहा. उन्होंने आठ इनिंग्स में 59.5 के शानदार एवरेज और 128 के स्ट्राइक रेट से 298 रन बनाए, जिसमें तीन हाफ-सेंचुरी भी शामिल हैं.

दीया ने इंटर-जोनल T20 में अपना ज़बरदस्त फॉर्म बनाए रखा. उन्होंने छह इनिंग्स में 149.5 के स्ट्राइक रेट से 151 रन बनाए और नॉर्थ ज़ोन को फाइनल में पहुंचाया. इस लंबी ओपनर के शॉट्स ने स्काउट्स का ध्यान खींचा है. गुरुग्राम की दीया पहली बार नवंबर 2023 में तब चर्चा में आईं, जब उन्होंने रायपुर में U-15 विमेंस वन-डे ट्रॉफी में त्रिपुरा के खिलाफ 125 गेंदों पर नाबाद 213 रन बनाए.

ममता मादिवाला (बेस प्राइस – INR 10 लाख)

कई टीमें ऐसे विकेटकीपर-बैटर की तलाश में होंगी जो लोअर ऑर्डर में काम आ सके, और ममता जैसी कोई इस काम में फिट बैठती हैं. वह तब चर्चा में आईं, जब उन्होंने बेंगलुरु में BCCI सेंटर ऑफ़ एक्सीलेंस ग्राउंड 2 पर 2025 विमेंस ODI वर्ल्ड कप वार्म-अप मैच में DLS मेथड से न्यूज़ीलैंड पर इंडिया A की चार विकेट की जीत में नाबाद 56 रन बनाए.

हालांकि शैफाली वर्मा ने 49 गेंदों में 70 रन बनाकर टॉप स्कोर किया, लेकिन ममता ने 60 गेंदों पर छह चौकों और एक छक्के की मदद से नाबाद 56 रन बनाकर इंडिया A को जीत दिलाई, जो टीम के लिए उनका डेब्यू मैच भी था. घरेलू क्रिकेट में हैदराबाद को रिप्रेजेंट करने वाली ममता, हांगकांग में 2023 विमेंस इमर्जिंग टीम्स एशिया कप में इंडियन टीम की मेंबर थीं.

तनीषा सिंह (बेस प्राइस – INR 10 लाख)

दिल्ली की अपनी टीम-मेट्स भारती रावल और नज़मा खान के अलावा, नेशनल कैपिटल की एक और प्लेयर जिस पर सभी टीमों का ध्यान होगा, वह बैटिंग ऑल-राउंडर तनीषा सिंह होंगी.

2025 विमेंस DPL में उनके ऑल-राउंड परफॉर्मेंस के लिए उन्हें सीज़न की सबसे वैल्यूएबल प्लेयर चुना गया, जिसमें नाबाद 76 रन बनाना भी शामिल है. एक काम की ऑफ-स्पिन बॉलर होने के अलावा, तनीषा ने पिछले सीज़न में दिल्ली को U23 विमेंस T20 ट्रॉफी जिताने में कैप्टन की भूमिका निभाई थी.

जी. त्रिशा (बेस प्राइस – INR 10 लाख)

हैदराबाद की इस ओपनर ने पहले भी WPL ऑक्शन के लिए रजिस्टर किया था, लेकिन उन्हें कभी कोई खरीदार नहीं मिला. लेकिन अगर 2025 में उनके परफॉर्मेंस को देखें, तो इस बार मेगा ऑक्शन में उन्हें टीम मिल सकती है.

त्रिशा ने सात इनिंग्स में 309 रन बनाकर और अपनी लेग-स्पिन बॉलिंग से नौ विकेट लेकर भारत को U19 विमेंस T20 वर्ल्ड कप का टाइटल बचाने में अहम रोल निभाया. फाइनल में, उन्होंने नाबाद 44 रन बनाकर टॉप स्कोर किया और तीन विकेट लेकर प्लेयर ऑफ द मैच का अवॉर्ड जीता.

सीनियर विमेंस T20 ट्रॉफी में 147 रन बनाने के बाद, त्रिशा अभी U23 विमेंस T20 ट्रॉफी खेल रही हैं, और दो U19 वर्ल्ड कप जीत के साथ, टीमें आने वाले सीजन के लिए त्रिशा को लेने के लिए ललचाएंगी.