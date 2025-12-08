World Cup 2027: संकट में है टीम इंडिया! बचे हैं केवल 18 मुकाबले, समस्याएं अनेक

वर्ल्ड कप 2027 के आगाज में अभी काफी दिन शेष हैं. मगर टीम के मुख्य कोच गौतम गंभीर ने आगामी टूर्नामेंट को ध्यान में रखते हुए अभी से तैयारी शुरू कर दी है. यही वजह है कि लगातार कई खिलाड़ियों को टीम में जगह दी जा रही है और उन्हें आजमाया जा रहा है. हाल ही में ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ समाप्त हुए वनडे सीरीज में विराट कोहली और रोहित शर्मा का प्रदर्शन आला दर्जे का रहा और उन्होंने बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए खुद को साबित किया है. उन्होंने अपने बल्ले की चमक को बिखेरते हुए दिखाया है कि निकट भविष्य में उनसे आगे बढ़ना युवाओं के लिए आसान नहीं है.

फिलहाल यहां नजर आ रही है समस्या

वर्ल्ड कप अभियान में फिलहाल कोई समस्या नजर आ रही है तो वह है निचला मध्यक्रम. ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ संपन्न हुए सीरीज में रवींद्र जडेजा और वाशिंगटन सुंदर निचले क्रम में कुछ खास जलवा नहीं बिखेर पाए. चोटिल श्रेयस अय्यर की जगह चौथे नंबर पर ऋतुराज गायकवाड़ को उतारने का प्रयोग भले ही कारगर रहा, लेकिन लगातार अलग-अलग क्रम पर बल्लेबाजों को बदलने की प्रवृत्ति थोड़ी परेशान करने वाली नजर आती है.

देवांग गांधी ने टीम को चेताया

पूर्व राष्ट्रीय चयनकर्ता देवांग गांधी ने लगातार प्रयोग पर चेतावनी दी है. उनका कहना है, 'जब तक कोहली और रोहित टीम में हैं, सारी योजनाएं उन्हीं के इर्द-गिर्द घूमती रहेंगी. टीम प्रबंधन को टूर्नामेंट को ध्यान में रखते हुए करीब 20 खिलाड़ियों के पूल तक ही अब सीमित रहना चाहिए.'

उदाहरण के तौर पर उन्होंने समझाया 2019 वर्ल्ड कप से पहले किसी भी खिलाड़ी को चौथे नंबर पर जमने का पर्याप्त मौका नहीं दिया गया. पारिणाम यह रहा कि जब सेमीफाइनल में शीर्ष क्रम लड़खड़ा गई तब कोई भी तैयार नहीं था. वर्ल्ड कप 2023 में भी यही हुआ. टीम प्रबंधन को सूर्यकुमार यादव को खिलाने पर मजबूर होना पड़ा. जिनका वनडे रिकॉर्ड अच्छा नहीं था.'

दासगुप्ता के विचारों से सहमत हुए गांधी ने कहा, 'दक्षिण अफ्रीका की उछाल भरी पिचों पर आपको उपरीक्रम में 5 अच्छे बल्लेबाजों की जरूरत होगी. इसलिए मुझे लगता है कि राहुल जैसे बल्लेबाजों को थोड़ा ऊपर बल्लेबाजी करनी चाहिए. 2019 वर्ल्ड कप में कोहली 5 गेंदबाजों के साथ नजर आए थे.'

18 मैच रह गए हैं शेष

आपको बता दें कि वर्ल्ड कप 2027 से पहले भारतीय टीम के 18 वनडे मुकाबले शेष रह गए हैं. जारी साल में ब्लू टीम को अब एक भी मैच नहीं खेलना है. भारतीय टीम की अगली भिड़ंत नए साल में न्यूजीलैंड के साथ है.

