VIDEO: 'भारत का भविष्य' हुआ फिट, अफ्रीका की अब खैर नहीं, साथी खिलाड़ियों संग पहुंचा कटक

टेस्ट और वनडे के कप्तान एवं टी20 के उप-कप्तान शुभमन गिल पूरी तरह से फिट हो गए हैं और आगामी मुकाबले में हिस्सा लेने के लिए कटक पहु्ंच गए हैं.

Shubman Gill
  • भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच पांच मैचों की टी20 इंटरनेशनल सीरीज का पहला मुकाबला कटक में 9 दिसंबर 2025 को होगा
  • शुभमन गिल, जो पहले टेस्ट में चोटिल हुए थे, अब पूरी तरह फिट होकर टी20 सीरीज के लिए कटक पहुंच चुके हैं
  • गिल ने BCCI के सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में पुनर्वास प्रक्रिया पूरी की और सभी फिटनेस टेस्ट सफलतापूर्वक पास किए हैं
भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच खेले जाने वाले 5 मैचों की टी20 इंटरनेशनल सीरीज का आगाज मंगलवार (9 दिसंबर 2025) से हो रहा है. टूर्नामेंट के पहला मुकाबला कटक में खेला जाएगा. अहम मुकाबले का आगाज हो. उससे पहले भारतीय बेड़े से बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है. टेस्ट और वनडे के कप्तान एवं टी20 के उप-कप्तान शुभमन गिल पूरी तरह से फिट हो गए हैं और आगामी मुकाबले में हिस्सा लेने के लिए कटक पहुंच गए हैं. 26 वर्षीय गिल को कोलकाता में खेले गए दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ पहले टेस्ट मुकाबले में चोट लग गई थी. जिसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया था. वहां से डिस्चार्ज होने के बाद उन्हें बीसीसीआई के सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में रिहैबिलिटेशन की प्रक्रिया से भी गुजरना पड़ा था. हालांकि, अब वह पूरी तरह से फिट हैं और कटक में विस्फोट मचाने के लिए तैयार हैं. 

बस में यात्रा करते नजर आए गिल

सोशल मीडिया पर खिलाड़ियों का एक वीडियो काफी तेजी से वायरल हो रहा है. जिसमें सभी खिलाड़ी बस में बैठे हुए नजर आ रहे हैं. यहां गिल को भी देखा जा सकता है. जहां वह अभिषेक शर्मा के साथ एक ही सीट पर बैठे हुए नजर आ रहे हैं. 

चिकित्सा अधिकारियों का बयान 

चिकित्सा अधिकारियों का कहना है गिल ने ना केवल अपना पुनर्वास पूरा किया, बल्कि आवश्यक फिटनेस टेस्ट और प्रदर्शन परीक्षण भी पूरे कर लिए हैं. सीओई के अधिकारियों ने पुनर्वास के दौरान उनपर पर कड़ी निगरानी रखी. 

सीओई की ओर से टीम प्रबंधन की खेल विज्ञान एवं चिकित्सा टीम को भेजे गए पत्र में कहा गया है, 'शुभमन गिल ने सीओई में अपना पुनर्वास सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है. वह सभी प्रारूपों के लिए फिट घोषित होने के मानकों पर खरे उतरे हैं.' 

India, Shubman Singh Gill, Cricket
