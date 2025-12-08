विज्ञापन
फेडरेशन ऑफ ऑटोमोबाइल डीलर्स एसोसिएशन (FADA) के लेटेस्ट आंकड़ों के अनुसार, भारत की ऑटो रिटेल इंडस्ट्री ने इस वर्ष नवंबर में स्थिर वृद्धि दर्ज करवाई, जिसमें सालाना आधार पर वाहनों की बिक्री 2.14% बढ़कर 33,00,832 यूनिट हो गई.फेस्टिव सीजन के बाद भी मांग स्थिर बनी रही. जबकि जीएसटी 2.0 सुधार के चलते वाहनों की कीमतों में आई कमी के चलते ग्राहक डीलरशिप के ओर आकर्षित बने रहे.

बेहतर मॉडल की उपलब्धता और कॉम्पैक्ट एसयूवी की मजबूत मांग की वजह से यात्री वाहनों की बिक्री में सकारात्मक संकेत मिले. PVs यानी पैसेंजर वाहनों के लिए इंवेट्री लेवल पिछले महीने के 53–55 दिन से सुधरकर 44–46 दिन हो गया, जो ग्राहकों की बढ़ते उत्साह को दर्शाता है.

कार की बिक्री बढ़ी, बाइक की घटी!

मारुति सुजुकी ने 39.4% मार्केट शेयर के साथ अपनी लीडरशिप बनाए रखी, जिसके बाद 13.7% हिस्सेदारी के साथ महिंद्रा और 13.2% हिस्सेदारी के साथ टाटा मोटर्स का स्थान रहा.

इससे अलग नवंबर में टू-व्हीलर की बिक्री में गिरावट दर्ज की गई, जो कि मासिक आधार पर 19.16% की गिरावट के बाद 25.46 लाख यूनिट रह गई. सालाना आधार पर यह गिरावट 3.10% थी. फाडा के अध्यक्ष सीएस विग्नेश्वर ने कहा कि नवंबर में गिरावट दर्ज की गई क्योंकि फेस्टिव सीजन की वजह से ग्राहकों ने इससे पहले महीने अक्टूबर में ही खरीदारी कर ली थी.

उन्होंने आगे कहा कि क्रॉप पेमेंट में देरी और पॉपुलर मॉडल की असमान सप्लाई ने प्रदर्शन को प्रभावित किया. हालांकि, शादी के सीजन और जीएसटी की दरों में बदलाव के कारण डीलर्स को अभी भी ग्राहकों की अच्छी संख्या देखने को मिल रही है.

ऑटो-टेंपो की अच्‍छी-खासी बिक्री 

थ्री-व्हीलर की बिक्री इस महीने मजबूत रही, जो कि मासिक आधार पर 3.42% बढ़कर 1.33 लाख यूनिट के आंकड़े तक पहुंच गई. इस कैटगरी में सालाना आधार पर 23.67% की वृद्धि दर्ज की गई, जिसे ई-रिक्शा और ई-कार्ट की बढ़ती मांग से समर्थन मिला.

इस वर्ष नवंबर में कमर्शियल व्हीकल की बिक्री मिली-जुली रही. जहां एक ओर लाइट और मीडियम कमर्शियल व्हीकल सेगमेंट में गिरावट दर्ज की गई , वहीं हेवी कमर्शियल व्हीकल की बिक्री इस रुझान के उलट रही. इस महीने हेवी कमर्शियल व्हीकल की बिक्री मासिक आधार पर 3.28% बढ़कर 28,659 यूनिट हो गई. सालाना आधार पर यह 17.61% की बढ़त थी.
 

Auto News, Auto Sales Data, Auto Sales Data India, Auto Sales, Auto Industry
