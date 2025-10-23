विज्ञापन
Women's World Cup: एश्ले गार्डनर ने ध्वस्त किया वर्ल्ड कप का सबसे बड़ा रिकॉर्ड, 69 गेंदों में शतक जड़ मचाई सनसनी

Ashleigh Gardner Script History: बुधवार को होल्कर क्रिकेट स्टेडियम में इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच महिला वनडे विश्व कप 2025 का 23वां मैच खेला गया. इस मैच में ऑस्ट्रेलिया की एश्ले गार्डनर ने 104 रन की नाबाद यादगार पारी खेली.

Ashleigh Gardner Script History: बुधवार को होल्कर क्रिकेट स्टेडियम में इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच महिला वनडे विश्व कप 2025 का 23वां मैच खेला गया. इस मैच में ऑस्ट्रेलिया की एश्ले गार्डनर ने 104 रन की नाबाद यादगार पारी खेली. गार्डनर का ये शतक महिला वनडे विश्व कप इतिहास का सबसे तेज शतक है. डॉटिन ने 2017 में पाकिस्तान के खिलाफ 71 गेंद पर शतक लगाया था. गार्डनर के शतक के दम पर ऑस्ट्रेलिया ने इंग्लैंड को आसानी से 6 विकेट से हरा दिया. जीत के लिए 245 के लक्ष्य का पीछा करने उतरी ऑस्ट्रेलियाई टीम ने 40.3 ओवर ही लक्ष्य हासिल किया. इस जीत के साथ ही ऑस्ट्रेलिया का वर्ल्ड कप में अजेय अभियान जारी है, जबकि इंग्लैंड को अपनी पहली हार का सामना करना पड़ा.

एश्ले गार्डनर ने 69 गेंद पर शतक लगाया. महिला वनडे विश्व कप इतिहास का ये सबसे तेज शतक है.  गार्डनर ने 73 गेंदों पर 16 चौकों की मदद से नाबाद 104 रनों की पारी खेली. महिला वनडे वर्ल्ड में सबसे तेज शतक लगाने का रिकॉर्ड इससे पहले का रिकॉर्ड डेंड्रा डॉटिन के नाम था. इसी विश्व कप में एलिसा हिली ने बांग्लादेश के खिलाफ 73 और एश्ले गार्डनर ने 77 गेंद पर न्यूजीलैंड के खिलाफ शतक लगाया है.

इंग्लैंड की मौजूदा कप्तान नेट सेवियर ब्रंट ने 2017 में पाकिस्तान के खिलाफ 76 गेंद पर शतक लगाया था. इंग्लैंड के खिलाफ हुए इस मैच में 73 गेंद पर 16 चौकों की मदद से नाबाद 104 रन बनाए. गार्डनर छठे नंबर पर बल्लेबाजी करने आईं थीं. छठे नंबर या उससे नीचे बल्लेबाजी करते हुए महिला वनडे क्रिकेट में सबसे ज्यादा शतक लगाने का रिकॉर्ड उनके नाम दर्ज है. गार्डनर ने छठे नंबर या उससे नीचे बल्लेबाजी करते हुए 3 शतक लगाए हैं.

मैच की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीतकर गेंदबाजी चुनी थी. पहले बल्लेबाजी करते हुए इंग्लैंड ने 50 ओवर में 9 विकेट पर 244 रन बनाए थे. इंग्लैंड के लिए टैमी ब्यूमोंट ने 105 गेंद पर 1 छक्का और 10 चौकों की मदद से 78 रन की पारी खेली थी. एलिस कैप्से ने 38 और चार्लोट डीन ने 26 रन बनाए थे.

245 के लक्ष्य का पीछा करते हुए ऑस्ट्रेलिया ने 68 के स्कोर पर अपने 4 विकेट गंवा दिए थे. लेकिन एश्ले गार्डनर और एनाबेल सदरलैंड ने इसके बाद टीम को कोई क्षति नहीं होने दी और 180 रन की साझेदारी करते हुए टीम को 6 विकेट से जीत दिला दी. ऑस्ट्रेलिया ने 40.3 ओवर में 4 विकेट पर 248 रन बनाए. विजयी चौका गार्डनर के बल्ले से निकला. सदरलैंड शतक नहीं बना सकीं और 98 रन पर नाबाद लौटीं.

