Bank Holiday Today: भाई दूज पर आज बैंक खुला है या बंद? घर से निकलने से पहले फटाफट चेक करें छुट्टियों की लिस्ट

Bank Holiday on Bhai Dooj 2025: अगर आज आपके पास बैंक से जुड़ा कोई जरूरी काम है, तो ब्रांच जाने से पहले यह जरूर जांच लें कि आपके शहर में बैंक खुले हैं या नहीं (Banks Open or Closed Today) दिवाली के बाद अब भाई दूज का त्योहार मनाया जा रहा है और देशभर के कई राज्यों में आज बैंक बंद रहेंगे. हर साल की तरह इस बार भी अक्टूबर का महीना त्योहारों से भरा हुआ है और इसी वजह से RBI की ओर से अलग-अलग राज्यों में अलग-अलग दिनों पर बैंक हॉलिडे घोषित किए गए हैं.

इसलिए हो सकता है कि आपके शहर में आज बैंक बंद हों. ऐसे में ब्रांच जाने से पहले यह जान लेना जरूरी है कि आपके शहर में आज आपके शहर में बैंक खुले रहेंगे या बंद (Banks Open or Closed Today).?.

किन राज्यों में आज यानी 23 अक्टूबर को बैंक बंद रहेंगे?

भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) की अक्टूबर 2025 की हॉलिडे लिस्ट के अनुसार, आज गुजरात, सिक्किम, मणिपुर, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल और हिमाचल प्रदेश में बैंक बंद रहेंगे.भाई दूज, चित्रगुप्त जयंती, लक्ष्मी पूजा (दीपावली), भ्रातृद्वितीया और निंगोल चक्कोबा जैसे त्योहारों के चलते इन राज्यों में बैंक शाखाएं बंद रहेंगी.बाकी राज्यों में आज बैंक सामान्य रूप से खुले रहेंगे और सभी सेवाएं उपलब्ध रहेंगी.

ऑनलाइन और डिजिटल सेवाएं रहेंगी चालू

अगर आपके शहर में आज बैंक बंद हैं, तो चिंता की बात नहीं है. नेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग, यूपीआई और एटीएम जैसी डिजिटल सेवाएं पहले की तरह चालू रहेंगी. ग्राहक पैसों के ट्रांसफर, बैलेंस चेक और बिल पेमेंट जैसे सभी काम ऑनलाइन कर सकते हैं.हालांकि, चेक क्लियरिंग या काउंटर पर मिलने वाली सर्विसेज आज उपलब्ध नहीं होंगी.

24 अक्टूबर से फिर शुरू होंगी बैंकिंग सर्विस

आरबीआई की हॉलिडे लिस्ट के मुताबिक, बैंक शाखाएं कल यानी 24 अक्टूबर (शुक्रवार) से फिर से खुलेंगी.लेकिन ध्यान दें कि इस हफ्ते 25 अक्टूबर (चौथा शनिवार) और 26 अक्टूबर (रविवार) को साप्ताहिक अवकाश यानी वीकेंड हॉलिडे रहेगा.

अक्टूबर में आगामी बैंक हॉलिडे

अक्टूबर में त्योहारों के कारण देशभर में बैंकों में कुल 21 दिन की छुट्टियां निर्धारित हैं. इनमें से कुछ वीकेंड पर हैं, जबकि बाकी फेस्टिव हॉलिडे हैं.बता दें कि देशभर में हर रविवार को बैंक बंद (Bank Holidays 2025) रहते हैं. इसके अलावा, हर महीने के दूसरे और चौथे शनिवार को भी बैंक की छुट्टी होती है.इस महीने के बाकी दिन कहां-कहां बैंक बंद (Bank Holidays October 2025) रहने वाले हैं...आइए जानते हैं:

25 अक्टूबर (शनिवार) – चौथा शनिवार के चलते बैंक बंद रहेगा.

26 अक्टूबर (रविवार) – रविवार की छुट्टी के चलते बैंक बंद रहेगा.

27 अक्टूबर (सोमवार) – छठ पूजा (शाम की आरती) के मौके पर पटना, रांची, कोलकाता में बैंक बंद रहेंगे.

28 अक्टूबर (मंगलवार) – छठ पूजा (सुबह की आरती) के चलते बिहार और झारखंड में बैंक बंद रहेंगे.

31 अक्टूबर (शुक्रवार) – सरदार वल्लभभाई पटेल जयंती के अवसर पर सिर्फ गुजरात में बैंक बंद रहेंगे.

बैंक हॉलिडे लिस्ट चेक करना जरूरी

आरबीआई हर महीने बैंक हॉलिडे की लिस्ट जारी करता है ताकि ग्राहक पहले से अपने जरूरी काम निपटा सकें.अगर आपके बैंक से जुड़े कोई जरूरी डॉक्यूमेंट जमा करने हैं, या कैश ट्रांजेक्शन करना है, तो ब्रांच जाने से पहले अपने राज्य की बैंक हॉलिडे लिस्ट जरूर देख लें. बैंक हॉलिडे की जानकारी आप RBI की वेबसाइट, अपने बैंक के ऑफिशियल ऐप, या ब्रांच नोटिस बोर्ड से आसानी से प्राप्त कर सकते हैं.

इस लिस्ट को देखकर आप आसानी से तय कर सकते हैं कि किन तारीखों पर बैंक का काम पहले या बाद में करना बेहतर रहेगा. चूंकि हर राज्य में बैंक हॉलिडे (Bank Holidays in India) अलग-अलग होते हैं, इसलिए अगर आपको बैंक से जुड़ा कोई जरूरी काम करना है, तो पहले RBI की राज्यवार बैंक हॉलिडे लिस्ट (RBI Bank Holiday List) जरूर चेक कर लें.