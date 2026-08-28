Women's Asia Cup 2026: इन 5 भारतीय खिलाड़ियों पर रहेंगी निगाहें, जानें भारत के मैच का पूरा शेड्यूल

Women's Asia Cup 2026: महिला एशिया कप 2026 का आगाज शुक्रवार से होने जा रहा है। टूर्नामेंट में भारतीय टीम अपने अभियान का आगाज 30 अगस्त को थाईलैंड के खिलाफ करेगी. ग्रुप ए में हांगकांग, भारत, पाकिस्तान और थाईलैंड है. वहीं ग्रुप बी में बांग्लादेश के साथ श्रीलंका, यूएई, इंडोनेशिया और श्रीलंका को जगह मिली है. ऐसे में जानते हैं उन 5 भारतीय खिलाड़ियों के बारे में जिनके प्रदर्शन पर हर किसी की निगाहें होंगी.

स्मृति मंधाना

टीम इंडिया की स्टार बल्लेबाज स्मृति मंधाना की हालिया फॉर्म शानदार रही है. इसके साथ ही उनका अनुभव भी भारतीय टीम के बेहद काम आ सकता है. साल 2026 में खेले 14 टी20 इंटरनेशनल मुकाबले में मंधाना ने 134 के स्ट्राइक रेट से खेलते हुए 436 रन बनाए हैं. इस दौरान उन्होंने तीन अर्धशतक लगाए हैं.

शेफाली वर्मा

साल 2026 में खेले 16 टी20 इंटरनेशनल मुकाबलों में 146 के स्ट्र्राइक रेट से 439 रन बना चुकीं शेफाली वर्मा के प्रदर्शन पर खासतौर पर हर किसी की निगाहें होंगी. शेफाली अगर अपनी फॉर्म को इस टूर्नामेंट में बरकरार रखने में सफल रहीं, तो भारतीय टीम को रोक पाना आसान नहीं होगा. शेफाली अकेले दम पर किसी भी मैच का रुख पलट सकती हैं.

ऋचा घोष

महिला एशिया कप 2026 में ऋचा घोष भारतीय टीम के लिए सबसे बड़ी ट्रंप कार्ड साबित हो सकती हैं. ऋचा ने इस साल खेले 16 टी20 इंटनरेशनल मुकाबलों में 146 के स्ट्राइक रेट से खेलते हुए 220 रन बनाए हैं. ऋचा अपनी तूफानी बल्लेबाजी से अंत के ओवरों में मैच का पासा पलट सकती हैं. जेमिमा रोड्रिग्स की गैरमौजूदगी में भारतीय टीम उन्हें बैटिंग ऑर्डर में ऊपर भी प्रमोट कर सकती है.

क्रांति गौड़

भारतीय टीम के लिए गेंदबाजी में क्रांति गौड़ के प्रदर्शन पर निगाहें रहेंगी. क्रांति ने पिछले कुछ समय में हर फॉर्मेट में अपनी गेंदबाजी से खासा प्रभावित किया है. अपनी रफ्तार और शानदार लाइन एंड लेंथ के बूते वह विपक्षी टीम की बल्लेबाजों के लिए सबसे बड़ा सिरदर्द बन सकती हैं.

श्री चरणी

महिला एशिया कप 2026 का आयोजन इस बार यूएई की धरती पर हो रहा है, जहां स्पिन गेंदबाजों का रोल काफी अहम माना जाता है. यही वजह है कि चरणी अपनी घूमती गेंदों के दम पर इस टूर्नामेंट में दमदार प्रदर्शन कर सकती हैं. 2026 में खेले 15 टी20 इंटरनेशनल मुकाबले में चरणी ने 27 विकेट चटकाए हैं और उनका इकोनॉमी सिर्फ 6.89 का रहा है.

भारत का पूरा शेड्यूल़

30 अगस्त 2026 : भारत महिला vs थाईलैंड महिला, रात 8:00 बजे दुबई

3 सितंबर 2026: भारत महिला vs हांगकांग महिला, रात 8:00 बजे दुबई

5 सितंबर 2026: भारत महिला vs पाकिस्तान महिला, रात 8:00 बजे दुबई

सेमीफाइनल और फाइनल

10 सितंबर 2026 सेमीफाइनल-1 रात 8:00 बजे दुबई

11 सितंबर 2026 सेमीफाइनल-2 रात 8:00 बजे दुबई

13 सितंबर 2026 फाइनल रात 8:00 बजे दुबई

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