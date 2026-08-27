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LPG के नए कनेक्शन की बुकिंग कब से होगी शुरू? सरकार ने बताई क्या है स्थिति

मौजूदा समय में केवल पुराने कनेक्शन वाले ग्राहकों को LPG गैस कि सप्लाई दी जा रही है. वहीं जिन ग्राहकों का पुराना कनेक्शन बंद पड़ा है उसे केवल रिन्यू किया जा रहा है.

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LPG के नए कनेक्शन की बुकिंग कब से होगी शुरू? सरकार ने बताई क्या है स्थिति
कब से मिलेगा LPG का नया कनेक्शन
IANS

पश्चिम एशिया में तनाव और होर्मुज स्ट्रेट पर चल रहे विवाद की वजह से गैस की सप्लाई अब भी बाधित है. अब भारत स्थिति को देखते हुए LPG और LNG की खरीदारी अमेरिका से शुरू कर दी है. हालांकि देश में LPG गैस के नए कनेक्शन पर अब भी बैन लगा हुआ है. लोग गैस कनेक्शन के लिए लगातार आवेदन देने की कोशिश कर रहे हैं. लेकिन नए कनेक्शन की बुकिंग सभी कंपनियों में बंद है. कंपनियों का कहना है कि मार्च 2026 से 14.2 किलो वाले घरेलू सिलेंडर का कोई नया कनेक्शन जारी नहीं किया गया है.

मौजूदा समय में केवल पुराने कनेक्शन वाले ग्राहकों को गैस कि सप्लाई दी जा रही है. वहीं जिन ग्राहकों का पुराना कनेक्शन बंद पड़ा है उसे केवल रिन्यू किया जा रहा है. इसके साथ लगातार KYC कराने का दबाव बनाया जा रहा है, जिससे कि फर्जी कनेक्शन हटाए जा रहे हैं.

सरकार ने क्या दिया है बयान

केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्रालय ने सोशल मीडिया पर जवाब दिया है कि मौजूदा भू-राजनीति हालात के चलते नए LPG कनेक्शन पर फिलहाल रोक लगाई गई है. डिस्ट्रीब्यूटर मौजूदा ग्राहकों को रिफिल सप्लाई देने में प्राथमिकता दे रही है, जिससे सेवा बाधित न हो. मंत्रालय ने कहा है कि नए कनेक्शन पर रोक अस्थायी कदम है. हालात स्थिर होते ही नए कनेक्शन फिर से शुरू होने की उम्मीद है.

द हिंदू की रिपोर्ट के अनुसार FLDI के महासचिव पवन सोनी ने बताया कि अभी सप्लाई की स्थिति ठीक है. लेकिन लंबे समय तक ऐसी ही स्थिति रहेगी यह कहना मुश्किल है. उन्होंने बताया कि यह कोई नहीं जानता है कि तेल कंपनियां कितने जहाज LPG लेकर भारत आ पाएंगी, क्योंकि पश्चिम एशिया में स्थिति अनिश्चित बनी हुई है.

नए कनेक्शन न होने पर क्या है विकल्प

लोगों को नए कनेक्शन नहीं देने के बाद वह इंतजार कर रहे हैं. ऐसे में कई डिस्ट्रीब्यूटरों ने ऐसे लोगों के लिए 5 किलो और 10 किलो वाला कंपोजिट सिलेंडर लेने की सलाह दे रहा है. फिलहाल बड़े शहरों में 10 किलो वाला FTL एलपीजी सिलेंडर लॉन्च किया गया है. जिसे आसानी से बुक कर मंगाया जा सकता है.

बता दें पश्चिम एशिया तनाव से पहले भारत 60 फीसदी तक LPG आयात करता था. इसमें 90 फीसदी तक गैस कि सप्लाई होर्मुज स्ट्रेट से होकर पहुंचता था. लेकिन संकट के दौरान भारत में आयात कम होने की वजह से घरेलू प्रोडक्शन को बढ़ाया गया है. लेकिन ने कनेक्शन को जारी करने की मंजूरी नहीं दी गई है. फिलहाल भारत जरूरत का 67 फीसदी LPG अमेरिका से आयात कर रहा है, जो लंबी समुद्री यात्रा के बाद पहुंच रहा है जो पश्चिम एशिया की तुलना में ज्यादा महंगा है.

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