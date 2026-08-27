Nepal Flash Floods LIVE Updates: नेपाल में बुधवार को आई अचानक बाढ़ ने भारी तबाही मचा दी है. भोटे कोशी नदी में आए तेज सैलाब ने लोगों, घरों, गाड़ियों और पुल-पावर प्रोजेक्ट जैसे जरूरी ढांचे को अपनी चपेट में ले लिया. अब तक कम से कम 157 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि करीब 750 लोग लापता हैं. लापता लोगों में 133 भारतीय पर्यटक भी शामिल हैं. नेपाल सेना ने बताया कि बचाव और राहत कार्यों के लिए 14 हेलीकॉप्टर और आपदा राहत टीमें तैनात की गई हैं. तिब्बत की तरफ से आती हुई बाढ़ की लहरें बुधवार सुबह करीब 9 बजे (स्थानीय समय) भोटे कोशी नदी में तेजी से बढ़ीं. लोगों को मौका तक नहीं मिला.
इसरो और US जियोलॉजिकल सर्वे का कहना है कि नेपाल और तिब्बत में ग्लेशियर के ढहने से भूकंप जैसी हलचल हुई और निचले इलाकों में तबाही सैलाब के रूप में पहुंची. 26 अगस्त को सुबह 8:37 बजे नेपाल और चीन की सीमा के पास 5.2 तीव्रता का भूकंप आया था और फिर तबाही का चेन रिएक्शन शुरू हुआ.
नेपाल सेना ने एक बयान में कहा कि पानी के अचानक बढ़ने से रसुवा जिले के तिमुरे और आस-पास के स्याफ्रुबेसी इलाके में भारी तबाही हुई, जिसमें लोगों के साथ-साथ गाड़ियां, सामान और अन्य संपत्तियां बह गईं. नेपाल प्रधानमंत्री कार्यालय ने कहा है कि विनाशकारी बाढ़ को देखते हुए बचाव और राहत कार्यों में तेजी लाने के लिए रसुवा और आस-पास के इलाकों में नेपाल सेना, आर्म्ड पुलिस फोर्स और नेपाल पुलिस के जवानों को तैनात किया गया है. भारत ने भी नेपाल के लिए 10 टन राहत सामग्री और जरूरी दवाएं भेजी हैं, राहत अभियान के लिए भारतीय वायुसेना का C-130J विमान नेपाल भेजा गया है.
Nepal Flash Floods LIVE: Follow Latest Rescue, Relief, Missing Persons And Weather Updates
Nepal Flash Floods LIVE: नेपाल में कोलकाता का 32 सदस्यों वाला ग्रुप भी लापता
एक अधिकारी ने बताया कि बुधवार को नेपाल में अचानक आई बाढ़ के बाद पश्चिम बंगाल के कई लोगों के साथ-साथ कोलकाता का 32 सदस्यों वाला एक ग्रुप भी लापता हो गया है, जो कैलाश-मानसरोवर यात्रा पर गया था. उन्होंने बताया कि 30 पर्यटकों और दो टूर मैनेजरों वाला यह ग्रुप 21 अगस्त को शहर से निकला था और अगले दिन नेपाल पहुंच गया था. ग्रुप तिब्बत में प्रवेश करने के लिए सुबह रसुवागढ़ी पहुंचा. उन्होंने आगे बताया कि जब नेपाल-तिब्बत सीमा के पास के इलाके में अचानक बाढ़ आई, तो ग्रुप के सदस्य सुबह करीब 8.30 बजे इमिग्रेशन ऑफिस में थे.
Nepal Flash Floods LIVE: RSS ने दुख जताया और कहा कि मदद के लिए हर संभव कोशिश की जाएगी
राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने नेपाल में अचानक आई बाढ़ से हुई जान-माल की भारी क्षति पर गहरा दुख व्यक्त किया है और कहा है कि संगठन पीड़ितों को हर संभव मदद देने के लिए तैयार है. संगठन ने एक्स पर कहा, "हम इस आपदा के पीड़ितों की मदद के लिए तैयार हैं और सहायता पहुंचाने की हर संभव कोशिश करेंगे. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ सभी लोगों से अपील करता है कि वे इस अभूतपूर्व स्थिति में हर संभव मदद के लिए आगे आएं."
Nepal Flash Floods LIVE: अचानक आई बाढ़ ने नेपाल को कैसे किया तबाह
Nepal Flash Floods LIVE: USGS ने बताया- ग्लेशियर के ढहने से भूकंप जैसी हलचल हुई और नेपाल में भयानक बाढ़ आई
US जियोलॉजिकल सर्वे ने गुरुवार को कहा कि नेपाल और तिब्बत में ग्लेशियर के ढहने से भूकंप जैसी हलचल हुई और निचले इलाकों में "भयानक" असर पड़ा. एजेंसी ने कहा कि भूकंप के तौर पर बताई गई हलचल असल में ग्लेशियर के ढहने और मलबे के बहाव की घटना थी, जिसके कारण बाद में निचले इलाकों में भयानक असर हुआ.
बुधवार तड़के हुई इस आपदा की वजह तुरंत साफ नहीं हो पाई थी, लेकिन नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल ने कहा था कि शायद भूकंप की वजह से जमीन खिसकी (लैंडस्लाइड) होगी, जिससे नदी का रास्ता रुक गया और पानी तेजी से नीचे की ओर बहने लगा. इसके अलावा, कुछ और कारण भी बताए गए, जैसे ग्लेशियर की झील में बाढ़ आना. ऐसा तब होता है जब ग्लेशियर के पिघले पानी को रोके रखने वाली कमजोर मलबे की दीवार टूट जाती है. या फिर बर्फ का अचानक तेजी से नीचे गिरना (आइस एवलांच). अब USGS ने बताया कि 26 अगस्त को स्थानीय समय के अनुसार सुबह 8:37 बजे नेपाल और चीन की सीमा के पास 5.2 तीव्रता का भूकंप आया था.
शुरुआत में इस घटना को 4.4 तीव्रता का भूकंप बताया गया था. आस-पास के भूकंप मापी केंद्रों, लंबी अवधि वाली भूकंपीय तरंगों और सैटेलाइट तस्वीरों के और विश्लेषण से यह पता चला कि यह भूकंप नहीं, बल्कि ग्लेशियर के ढहने और मलबे के बहाव की घटना थी.
Nepal Flash Floods LIVE: नेपाल-तिब्बत में बाढ़ से कम से कम 160 लोगों की मौत; लापता लोगों की तलाश जारी
बुधवार को तिब्बत से शुरू हुई जबरदस्त अचानक आई बाढ़ ने मध्य नेपाल में कई कस्बों और गांवों को तबाह कर दिया, अहम पुल बहा दिए और एक दर्जन जल-विद्युत परियोजनाओं को ठप कर दिया. इस घटना में अबतक लगभग 160 लोग मारे गए और 133 भारतीय नागरिकों समेत 750 से ज्यादा लोग लापता हैं.