IND U19 vs PAK U19 FInal: फाइनल जीतने के बाद क्या मोहसिन नकवी के हाथों U-19 टीम इंडिया लेगी ट्रॉफी?

Will Under 19 team India Receive Trophy by Mohsin Naqvi: आईसीसी एकेडमी ग्राउंड पर भारत और पाकिस्तान के बीच एसीसी अंडर 19 एशिया कप 2025 का फाइनल मैच खेला जा रहा है. टीम इंडिया सेमीफाइनल में श्रीलंका को 8 विकेट से रौंद कर फाइनल में पहुंची है. 8 बार की अंडर 19 एशिया कप चैंपियन भारत एक और खिताब अपने नाम करना चाहेगी.

मोहसिन नकवी के हाथों ट्रॉफी लेगा भारत?

इस बीच चर्चा में सबसे बड़ा सवाल ये है की अगर टीम इंडिया फाइनल जीत जाती है तो क्या ट्रॉफी ACC चेयरमैन मोहसिन नकवी सौंपेंगे? पाकिस्तानी मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार मोहसिन नकवी स्टेडियम में मैच देखने के लिए मौजूद रहेंगे और मुकाबला खत्म होने के बाद मैच प्रेजेंटेशन में भी हिस्सा लेंगे जहा विजेता टीम को ट्रॉफी दी जाएगी. अगर उनकी मौजूदगी वहां रहती है तो इस बात को नकारा नहीं जा सकता की वो अपने हाथों ट्रॉफी सौंपेंगे.

अब सवाल ये है की क्या अंडर 19 टीम इंडिया के कप्तान आयुष म्हात्रे नकवी के हाथों ट्रॉफी लेंगे या सीनियर भारतीय टीम के कप्तान सूर्यकुमार यादव की तरफ ट्रॉफी रिसीव करने से मन कर देंगे. ये तस्वीर तो टीम इंडिया के फाइनल जीतने के ऊपर टिकी है, लेकिन अगर भारत चैंपियन बनता है तो वो खुद के हांथों ट्रॉफी देने से बाज नहीं आएंगे. हालांकि अब तक अंडर19 भारतीय टीम या मैनेजमेंट के द्वारा ऐसा कुछ कहा नहीं गया है की वो इस तरह का कोई कदम उठाएंगे, लेकिन सीनियर टीम इंडिया के द्वारा ये फैसला पहले ही ले लिया गया था की भारत अगर ट्रॉफी जीतता है तो वो ACC चेयरमैन मोहसिन नकवी के हाथों ट्रॉफी नहीं लेगा.

इससे पहले सूर्यकुमार यादव की कप्तानी में भारतीय टीम ने पाकिस्तान को 5 विकेट से हराकर एशिया कप 2025 का फाइनल जीता था और ACC चेयरमैन मोहसिन नकवी के हांथों ट्रॉफी लेने से मन कर दिया था जिसके बाद ये बवाल इतना बढ़ गया की नकवी ट्रॉफी को अपने साथ होटल लेकर चले गए और उसके बाद उस ट्रॉफी को एसीसी ऑफिस में रख दी गई जो अब तक टीम इंडिया को नहीं सौंपी गई है.

अंडर-19 भारतीय टीम का फाइनल तक का सफर

अंडर-19 भारतीय टीम ने अपने पहले मुकाबले में यूएई के खिलाफ 234 रन से जीत हासिल की. इसके बाद पाकिस्तान को 90 रन से हराया. टीम इंडिया ने मलेशिया के विरुद्ध 315 रन से जीत हासिल करते हुए सेमीफाइनल में प्रवेश किया, जहां श्रीलंका को 8 विकेट से रौंदा.