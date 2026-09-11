जो रूट तोड़ेंगे सचिन तेंदुलकर का टेस्ट वर्ल्ड रिकॉर्ड? विव रिचर्ड्स ने कर दी बड़ी भविष्यवाणी, टेस्ट इतिहास में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले टॉप 10 बल्लेबाज

वेस्टइंडीज के पूर्व कप्तान विव रिचर्ड्स ने इंग्लैंड के बल्लेबाज जो रूट का समर्थन किया है कि वे टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले भारतीय दिग्गज सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड तोड़ सकते हैं. इंग्लैंड के बल्लेबाज रूट ने अब तक 307 टेस्ट पारियों में 14,208 रन बनाए हैं और वे तेंदुलकर के 15,921 रनों के रिकॉर्ड से ज्यादा पीछे नहीं हैं. 'टेस्ट मैच स्पेशल' पर बात करते हुए रिचर्ड्स ने कहा कि अगर रूट इंग्लैंड के लिए खेलते रहते हैं, तो उनके पास तेंदुलकर का रिकॉर्ड तोड़ने का अच्छा मौका है. उन्होंने इंग्लैंड के पूर्व बल्लेबाज जेफ्री बॉयकॉट के बारे में भी एक मजेदार टिप्पणी की.
रिचर्ड्स ने कहा, "अगर वह कप्तान हैं, तो क्यों नहीं? अभी वह कप्तान हैं, इसलिए वह अच्छी स्थिति में हैं. ऐसा करने की कोशिश करने में कोई बुराई नहीं है. यह उनके लिए एक बड़ी उपलब्धि होगी और निश्चित रूप से सर जेफ्री बॉयकॉट को यह संदेश जाएगा कि यॉर्कशायर से निकला सबसे अच्छा बल्लेबाज सर जेफ नहीं है. यह जिम्मेदारी जो रूट को सौंप दी जाएगी."
टेस्ट क्रिकेट में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले टॉप 10 बल्लेबाज
|रैंक
|खिलाड़ी
|देश
|मैच
|पारी
|रन
|सबसे बड़ा स्कोर
|औसत
|1
|सचिन तेंदुलकर
|भारत
|200
|329
|15,921
|248*
|53.78
|2
|जो रूट
|इंग्लैंड
|167
|305
|14,180
|262
|50.64
|3
|रिकी पोंटिंग
|ऑस्ट्रेलिया
|168
|287
|13,378
|257
|51.85
|4
|जैक कैलिस
|दक्षिण अफ्रीका
|166
|280
|13,289
|224
|55.37
|5
|राहुल द्रविड़
|भारत
|164
|286
|13,288
|270
|52.31
|6
|एलिस्टर कुक
|इंग्लैंड
|161
|291
|12,472
|294
|45.35
|7
|कुमार संगकारा
|श्रीलंका
|134
|233
|12,400
|319
|57.40
|8
|ब्रायन लारा
|वेस्टइंडीज
|131
|232
|11,953
|400*
|52.88
|9
|शिवनारायण चंद्रपॉल
|वेस्टइंडीज
|164
|280
|11,867
|203*
|51.37
|10
|महेला जयवर्धने
|श्रीलंका
|149
|252
|11,814
|374
|49.84
हालांकि इस बात पर बहस जारी है कि क्या रूट यह शानदार रिकॉर्ड बना पाएंगे या नहीं, लेकिन इंग्लैंड के बल्लेबाज के पिता ने हाल ही में इस पर अपनी साफ राय दी है.
मैट रूट ने 'टॉकस्पोर्ट ब्रेकफास्ट' के साथ बातचीत में कहा, "मुझे ऐसा नहीं लगता. पिछली बार जब वह कप्तान थे... तो एक साल में उन्होंने 1,700 रन बनाए थे. उन्होंने साबित किया है कि कप्तान बनने से उनकी बल्लेबाजी पर कोई खास असर नहीं पड़ता. जब तक वह फिट और फोकस्ड रहते हैं और उनमें खेलने की इच्छा बनी रहती है, तब तक कोई कारण नहीं है कि वह सचिन के रिकॉर्ड के करीब न पहुंच सकें."
रूट ने हाल ही में 'लेग-बिफोर-विकेट' (LBW) आउट होने के बढ़ते ट्रेंड पर चिंता जताई थी. हालांकि, रूट ने कहा कि वह लंबे समय से क्रिकेट खेल रहे हैं और इस पैटर्न को लेकर ज्यादा परेशान नहीं हैं. रूट ने बीबीसी से कहा था, "मैंने लंबे समय तक यह खेल खेला है और हमेशा उन समस्याओं को हल करने और उनसे निपटने के तरीके ढूंढे हैं. मैं इसे कुछ अलग नहीं मानता. मेरे 14,000 रन बनाने और इस स्तर पर 15 साल तक खेलने के पीछे एक वजह है."
NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं