BRICS Summit Delhi Live Updates:18वें ब्रिक्स समिट में भाग लेने के लिए रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भारत पहुंच चुके हैं. शुक्रवार तड़के विशेष विमान से पुतिन दिल्ली के पालम एयरफोर्स स्टेशन पर पहुंचे. जहां भारत के विदेश राज्य मंत्री कीर्ति वर्धन सिंह ने उनका स्वागत किया. पुतिन आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलेंगे. दोनों नेताओं के बीच द्विपक्षीय वार्ता में सुखोई 57 और अपडेटेड ब्रह्मोस को लेकर डील होने की चर्चा है. मोदी-पुतिन की बातचीत में एयर डिफेंस सिस्टम S-400 को लेकर भी बातचीत हो सकती है. रूस द्वारा डेवलप एयरडिफेंस सिस्टम S-400 भारत में भी सेवाएं दे रहा है. भारत इसकी बाकी खेप की आपूर्ति और मेटनेंस से जुड़े मुद्दों पर रूस से आगे की बातचीत कर सकता है.

मोदी-पुतिन की बातचीत के अलावा ब्रिक्स समिट के लिए अन्य सदस्य देशों के प्रतिनिधि भी आज दिल्ली पहुंचेंगे. इन सभी को दिल्ली के अलग-अलग होटलों में ठहराया जाएगा. 12-13 सितंबर को भारत मंडपम में ब्रिक्स समिट में सभी सदस्य देशों के प्रतनिधि चर्चा करेंगे. जिसके लिए दिल्ली की सुरक्षा व्यवस्था चाक-चौबंध की गई है. ब्रिक्स समिट और मोदी-पुतिन वार्ता से जुड़े पल-पल के अपडेट्स जानें इस लाइव ब्लॉग पर.

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