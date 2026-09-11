BRICS Summit Delhi Live Updates:18वें ब्रिक्स समिट में भाग लेने के लिए रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भारत पहुंच चुके हैं. शुक्रवार तड़के विशेष विमान से पुतिन दिल्ली के पालम एयरफोर्स स्टेशन पर पहुंचे. जहां भारत के विदेश राज्य मंत्री कीर्ति वर्धन सिंह ने उनका स्वागत किया. पुतिन आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलेंगे. दोनों नेताओं के बीच द्विपक्षीय वार्ता में सुखोई 57 और अपडेटेड ब्रह्मोस को लेकर डील होने की चर्चा है. मोदी-पुतिन की बातचीत में एयर डिफेंस सिस्टम S-400 को लेकर भी बातचीत हो सकती है. रूस द्वारा डेवलप एयरडिफेंस सिस्टम S-400 भारत में भी सेवाएं दे रहा है. भारत इसकी बाकी खेप की आपूर्ति और मेटनेंस से जुड़े मुद्दों पर रूस से आगे की बातचीत कर सकता है.
मोदी-पुतिन की बातचीत के अलावा ब्रिक्स समिट के लिए अन्य सदस्य देशों के प्रतिनिधि भी आज दिल्ली पहुंचेंगे. इन सभी को दिल्ली के अलग-अलग होटलों में ठहराया जाएगा. 12-13 सितंबर को भारत मंडपम में ब्रिक्स समिट में सभी सदस्य देशों के प्रतनिधि चर्चा करेंगे. जिसके लिए दिल्ली की सुरक्षा व्यवस्था चाक-चौबंध की गई है. ब्रिक्स समिट और मोदी-पुतिन वार्ता से जुड़े पल-पल के अपडेट्स जानें इस लाइव ब्लॉग पर.
BRICS Summit Modi Putin Meeting LIVE Updates:
BRICS Summit LIVE Updates: विश्व कल्याण की कामना से सार्थक चर्चा होगी, ब्रिक्स समिट पर बोले पीएम मोदी
ब्रिक्स समिट को लेकर पीएम मोदी ने एक्स पर एक पोस्ट में लिखा- अगले कुछ दिनों में दुनियाभर के नेता BRICS Summit के लिए जुटेंगे. पूर्ण विश्वास है कि सम्मेलन में विश्व कल्याण की कामना के साथ विभिन्न मुद्दों पर सकारात्मक और सार्थक चर्चा होगी. इस पोस्ट में पीएम मोदी ने संस्कृत का एक श्लोक भी लिखा.
सद्भिरेव सहासीत सद्भिः कुर्वीत सङ्गतिम्।
सद्भिर्विवादं मैत्रीं च नासद्भिः किंचिदाचरेत्॥
अगले कुछ दिनों में दुनियाभर के नेता BRICS Summit के लिए जुटेंगे। पूर्ण विश्वास है कि सम्मेलन में विश्व कल्याण की कामना के साथ विभिन्न मुद्दों पर सकारात्मक और सार्थक चर्चा होगी।— Narendra Modi (@narendramodi) September 11, 2026
सद्भिरेव सहासीत सद्भिः कुर्वीत सङ्गतिम्।
सद्भिर्विवादं मैत्रीं च नासद्भिः किंचिदाचरेत्॥ pic.twitter.com/YG36WlpiYg
BRICS Summit LIVE Updates: पुतिन पहुंचे, जिनपिंग से UAE के क्राउन प्रिंस तक अन्य मेहमान कब आएंगे, देखें शेड्यूल
BRICS 2026 शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए 26 देशों के मेहमान दिल्ली आ रहे हैं. पुतिन समेत कुछ मेहमान पहुंच चुके हैं लेकिन जिनपिंग समेत अन्य मेहमानों का इंतजार है. दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा भी आज सुबह करीब 9 बजकर 5 मिनट पर दिल्ली पहुंचेंगे. ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान 11 सितंबर को दोपहर 2 बजे तक दिल्ली पहुंचेंगे. अन्य मेहमान कब तक दिल्ली पहुंचेंगे दिल्ली, जानें.
पढ़ें पूरी खबर- ब्रिक्स समिट के लिए जिनपिंग से UAE के क्राउन प्रिंस तक अन्य मेहमान कब आएंगे, देखें शेड्यूल
Putin in India LIVE Updates: ITC मौर्या होटल में ठहरे हैं रूसी राष्ट्रपति पुतिन
ब्रिक्स समिट में भाग लेने दिल्ली पहुंचे विदेशी मेहमानों को अलग-अलग पांच सितारा होटल में ठहराया गया है. रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ITC मौर्या में ठहरे हैं. चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग होटल ताज में ठहरेंगे. साथ ही अन्य विदेशी मेहमानों को अलग-अलग फाइव स्टार होटल में ठहराने की व्यवस्था की गई है. जहां सुरक्षा की चाक-चौबंध व्यवस्था की गई है.
Modi Putin Meeting LIVE Updates: सुखोई डील पर पूर्व मेजर जनरल अश्विनी शिवाच ने कहा- संभावना पूरी
रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और पीएम मोदी की द्विपक्षीय बातचीत में क्रूड ऑयल, ट्रेड कॉरिडोर और डिफेंस प्रोजेक्टस पर फोकस रहेगा. चर्चा है कि दोनों नेताओं की बातचीत में सुखोई 57 को डील हो सकती है. NDTV से भारतीय सेना के पूर्व मेजर जनरल अश्विनी शिवाच से बात की. उन्होंने कहा- संभावना तो पूरी है. हालांकि, घोषणा के बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता. इतना तय है कि सहमति बन सकती है. भारत 1 से 2 सुखोई 57 स्क्वाड्रन की डील कर सकता है. इसके साथ ही एस 400 के तीन और स्क्वाड्न या एस 500 को लेकर भी सहमति बन सकती है. रूस टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के लिए पहले से तैयार है. ऐसे में दोनों देशों को कल की बातचीत में सिर्फ इस बात का हल निकालना है कि अमेरिका इस खरीद में कोई टांग ना अड़ाए. अमेरिका काट्सा कानून के जरिए भारत पर सैंक्शंस लगा सकता है. अगर इस बात का कोई हल निकल जाता है तो फिर डील हो सकती है.
Modi Putin Meeting LIVE Updates: 3.30 बजे मोदी-पुतिन की बातचीत, पालम एयरपोर्ट पर ऐसे हुआ स्वागत
ब्रिक्स समिट में भाग लेने पहुंचे रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की आज दोपहर बाद करीब 3.30 बजे पीएम मोदी के साथ द्विपक्षीय बातचीत होगी. जिसके लिए सभी आवश्यक तैयारियां पूरी की जा रही है. इससे पहले शुक्रवार तड़के जब पुतिन का विमान पालम एयरपोर्ट पहुंचा तो उनका स्वागत किस तरह से हुआ, उसका वीडियो भी सामने आया है. देखें वीडियो.
🔴#BREAKING | दिल्ली पहुंचे रूस के राष्ट्रपति पुतिन, आज दोपहर 3:30 बजे होगी PM मोदी के साथ द्विपक्षीय वार्ता#BRICSSummit #Putin #Delhi #RanjanaSinghRathore | @ranjanasingh95 pic.twitter.com/Gc3S23qWzK— NDTV India (@ndtvindia) September 11, 2026
Putin in India LIVE Updates: पुतिन के साथ रूस का एक डेलिगेशन भी भारत पहुंचा
ब्रिक्स समिट में भाग लेने के लिए दिल्ली पहुंचे रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ एक हाईलेवल डेलिगेशन भी भारत पहुंचा है. पीएम मोदी के साथ होने वाली द्विपक्षीय बातचीत में दोनों देशों के डेलिगेशन भी शामिल होंगे. पालम एयरफोर्स एयरपोर्ट पर भारत के विदेश राज्य मंत्री कीर्ति वर्धन सिंह ने उनका स्वागत किया. भारत के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने स्वागत की तस्वीरें सोशल मीडिया पर साझा की है.
Warmly welcome President Vladimir Putin of Russia for the 18th BRICS Summit. He was received by MoS @KVSinghMPGonda at the airport.— Randhir Jaiswal (@MEAIndia) September 10, 2026
India and Russia share multifaceted and longstanding ties anchored in Special and Privileged Strategic Partnership.#BRICS2026 #BRICSIndia2026… pic.twitter.com/pwxcO2aHLt