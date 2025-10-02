Adar Poonawalla, RCB: आईपीएल की फ्रैंचाइज़ी रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) में हिस्सेदारी खरीदने की संभावना के संकेत दिए हैं. बुधवार को, पूनावाला ने इस फ्रेंचाइज़ी में हिस्सेदारी खरीदने में रुचि दिखाई, जिसका स्वामित्व RCB के मालिक, डियाजियो-नियंत्रित यूनाइटेड स्पिरिट्स के पास है, उन्होंने X पर लिखा, "सही मूल्यांकन पर, @RCBTweets एक बेहतरीन टीम है..." रजत पाटीदार के नेतृत्व में, RCB ने इस कैश-रिच लीग के 18वें संस्करण के फाइनल में पंजाब किंग्स को हराकर अपना पहला खिताब जीतने का कमाल किया था.

At the right valuation, @RCBTweets is a great team… — Adar Poonawalla (@adarpoonawalla) October 1, 2025

बता दें कि 4 जून को बेंगलुरु के एम चिन्नास्वामी स्टेडियम के बाहर भगदड़ मचने से 11 लोगों की मौत हो गई और 50 से ज़्यादा घायल हो गए. रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर की पहली आईपीएल ट्रॉफी जीत का जश्न देखने के लिए लगभग 3,00,000 लोगों की भारी भीड़ जमा हुई थी. इस दुखद घटना के बाद, केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण (कैट) ने आरसीबी को ज़िम्मेदार ठहराया जिसके बाद फ्रेंचाइजी की बिक्री की अटकलें लगाई जा रही थीं.

पूनावाला की यह टिप्पणी आईपीएल के पहले कमिश्नर ललित मोदी की ओऱ से मंगलवार को आग में घी डालने के बाद आई है, जिन्होंने कहा था कि इस समय आरसीबी को खरीदने से बेहतर कोई निवेश नहीं हो सकता. ललित मोदी का दृढ़ विश्वास है कि महत्वपूर्ण वैश्विक फंड या कोई सॉवरेन फंड उन्हें अपनी निवेश रणनीति और भारत की रणनीति के हिस्से के रूप में शामिल करना चाहेंगे.

