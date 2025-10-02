AUS U19 vs IND U19: वैभव सूर्यवंशी ने रचा इतिहास, ऐसा महारिकॉर्ड बनाने वाले दुनिया के पहले बल्लेबाज बने

Vaibhav Suryavanshi record: ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पहले यूथ टेस्ट मैच में भारत के वैभव सूर्यवंशी ने कमाल की पारी खेली और 86 गेंद पर 113 रन बनाने में सफल रहे. अपनी पारी में वैभव ने 9 चौके और 8 छक्के लगाने में सफलता हासिल की. वहीं, वेदांत त्रिवेदी वे 140 रन बनाए. बता दें कि अपनी शतकीय पारी के दौरान वैभव ने एक गजब का रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया. वैभव ने मैच में 78 गेंद पर शतक लगाने का कमाल किया. ऐसा करते ही वैभव यूथ टेस्ट के इतिहास में ऑस्ट्रेलियाई धरती पर सबसे तेज शतक लगाने वाले बल्लेबाज बन गए. इससे पहले यह रिकॉर्ड ऑस्ट्रेलियाई लियाम ब्लैकफोर्ड के नाम था, जिन्होंने जनवरी 2023 में यूथ टेस्ट के दौरान इंग्लैंड अंडर-19 के खिलाफ 124 गेंद पर शतक ठोका था.

14 साल और 188 दिन की उम्र में, सूर्यवंशी ऑस्ट्रेलिया में यूथ टेस्ट में शतक बनाने वाले इतिहास के सबसे कम उम्र के बल्लेबाज़ भी हैं. इस साल जुलाई में, सूर्यवंशी 15 साल की उम्र से पहले एक ही यूथ टेस्ट में अर्धशतक लगाने और विकेट लेने वाले पहले खिलाड़ी बने थे. उन्होंने इंग्लैंड में यह उपलब्धि हासिल की और बांग्लादेश के मेहदी हसन मिराज के पिछले रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दिया था, जिन्होंने 15 साल और 167 दिन की उम्र में यह कारनामा किया था.

ऐसा करने वाले दुनिया के पहले बल्लेबाज बने

वैभव सूर्यवंशी ने इसके अलावा एक और कमाल का रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया. सूर्यवंशी, ब्रेंडन मैकुलम के बाद यूथ टेस्ट के इतिहास में 100 से कम गेंदों में दो बार शतक लगाने वाले दुनिया के पहले बल्लेबाज हैं. उन्होंने 2024 में ऑस्ट्रेलिया अंडर-19 के खिलाफ 58 गेंदों में शतक भी लगाया था. 14 साल की उम्र में वह यह उपलब्धि हासिल करने वाले दुनिया के सबसे कम उम्र के बल्लेबाज हैं.

वहीं, वैभव यूथ टेस्ट मैचों में भारत के लिए सर्वाधिक छक्के लगाने वालों की सूची में भी टॉप पर हैं. बता दें कि वैभव को आयुष म्हात्रे के रिकॉर्ड को तोड़ने के लिए तीन छक्कों की जरूरत थी और उन्होंने अपनी शानदार शतकीय पारी के दौरान 8 छक्के लगाकर उनके इस रिकॉर्ड को तोड़ दिया.

वैभव के नाम अब यूथ टेस्ट मैचों में कुल 15 छक्के दर्ज हो गए हैं. उन्होंने इससे पहले हाल ही में ऑस्ट्रेलिया अंडर-19 के खिलाफ दूसरे मैच के दौरान यूथ वनडे में सर्वाधिक छक्कों के उन्मुक्त चंद (38) के रिकॉर्ड को तोड़ा था.

जीत के करीब भारत

वैभव की पारी के दम पर भारतीय अंडर 19 टीम अब यूथ टेस्ट मैच को जीतने के करीब है. भारत ने पहली पारी में 428 रन बनाए थे. इससे पहले ऑस्ट्रेलिया ने अपनी पहली पारी में 243 रन का स्कोर खड़ा किया था. भारत ने पहली पारी में 185 रन की बढ़त हासिल की थी. वहीं, अब ऑस्ट्रेलिया की दूसरी पारी में 7 विकेट पर 66 रन पर गिर गए हैं. 119 रन अभी भी ऑस्ट्र्रेलियाई टीम, भारत से पीछे है.

